Cuatro venezolanos mueren en un accidente de tránsito en Bolivia

Fotografía cedida este lunes por la Policía de Tránsito de Oruro en la que se registró un accidente vial en el que murieron cuatro ciudadanos venezolanos, en localidad de Pisiga (región andina de Oruro, Bolivia). EFE/Policía de Tránsito de Oruro

La Paz, 18 ene (EFE).- Cuatro venezolanos fallecieron y otras doce personas, también de esa nacionalidad, resultaron heridas en un accidente ocurrido este lunes en una carretera en el occidente de Bolivia, cerca de la frontera con Chile.

El suceso ocurrió en la mañana en la región andina de Oruro, a un kilómetro de la localidad fronteriza de Pisiga, cuando un vehículo tipo minibús en el que viajaban varios ciudadanos venezolanos chocó contra un camión que estaba estacionado en la carretera, según el informe de la Unidad de Tránsito orureña.

Los fallecidos son tres mujeres de 26, 28 y 45 años y un hombre que aún no ha sido identificado, explicó a los medios el teniente Evans Guzmán, técnico investigador de Accidentes de Tránsito de Oruro.

Otras doce personas, también venezolanas, resultaron heridas, y de ellas seis fueron llevadas a la posta de salud de Pisiga y otras seis al Hospital General de Oruro, precisó.

Entre los heridos hay tres menores de 3, 7 y 15 años, detalla el reporte de la Dirección Departamental de Tránsito orureña.

Los venezolanos abordaron el minibús en la ciudad de Oruro, capital de la región homónima, y se dirigían a Chile, según información brindada por el conductor del minibús a la Policía, señaló Guzmán.

Las filas de camiones de alto tonelaje que buscan pasar hacia Chile son habituales en Pisiga, "muchas veces ocupando una parte de la vía", recordó el agente.

"El conductor del minibús indica que no habría observado este vehículo de alto tonelaje" y no tuvo tiempo de reaccionar para frenar, sostuvo Guzmán, quien agregó que el suceso está bajo investigación.

Los conductores tanto del minibús como del camión fueron sometidos a una prueba de alcoholemia que dio negativo.

Los registros de accidentes no fueron tan frecuentes en una buena parte de 2020 por las restricciones de viajes por la pandemia de la covid-19, aunque una vez flexibilizadas las medidas volvieron a ocurrir.

En circunstancias normales, los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 muertos y unos 40.000 heridos, según datos oficiales.