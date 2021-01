Crecimiento de China supera estimaciones por sector industrial

(Bloomberg) -- La economía de China volvió a las tasas de crecimiento previas a la pandemia en el cuarto trimestre debido a que sus sectores industriales se aceleraron para satisfacer la creciente demanda de exportaciones, llevando la expansión anual más allá de las estimaciones e impulsando su avance global.

El producto interno bruto creció 6,5% en el último trimestre con respecto al año anterior, lo que impulsó el crecimiento para todo el año a 2,3%. Eso deja a la segunda economía más grande del mundo a la delantera del crecimiento mundial y es probable que supere el PIB de Estados Unidos antes de lo esperado.

La recuperación en forma de V de la mayor caída registrada se logró al mantener el covid-19 bajo control e implementar estímulos fiscales y monetarios para impulsar la inversión. El crecimiento se expandió a medida que las fábricas de la nación aceleraron su producción para satisfacer la demanda de equipos médicos y dispositivos para trabajar desde el hogar en una bonanza de exportación que la llevó a enviar 224.000 millones de tapabocas de marzo a diciembre, casi 40 por cada hombre, mujer y niño en el planeta fuera de China.

Si bien el resurgimiento convierte a China en la única economía mundial importante que se expandió el año pasado, no estuvo exento de costos ya que los desequilibrios a largo plazo empeoraron. El consumo rezagó a la industria a medida que los trabajadores se apretaron el cinturón y las desigualdades de ingresos se ampliaron, tal como ha ocurrido en otras partes del mundo.

“Hay una gran discrepancia entre producción y consumo”, dijo Bo Zhuang, economista jefe para China en TS Lombard. “No soy muy optimista sobre la demanda interna, ya que el crecimiento salarial no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia”.

El estímulo para apoyar la economía durante la pandemia ha sido acompañado por un aumento de la deuda, la que ahora las autoridades buscan frenar a medida que se mantenga la recuperación. En una reunión realizada en diciembre para establecer los objetivos económicos para 2021, el gobernante Partido Comunista dio señales de que ese estímulo se retiraría gradualmente, aunque evitaría cualquier “cambio abrupto” en la política.

A pesar de que el crecimiento anual de China fue el más lento en cuatro décadas, una contracción global en la producción significa que China aumentó su participación en la economía mundial al ritmo más rápido registrado, según estimaciones del Banco Mundial. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, China superará a EE.UU. en 2028, dos años antes de lo previsto, según Nomura Holdings Inc.

“China es la única economía importante que solo frenó el crecimiento el año pasado, un testimonio de sus exitosos esfuerzos de contención pandémica”, dijo David Chao, estratega de mercado global para Asia Pacífico (excluyendo a Japón) de Invesco Ltd. “Con vistas a 2021, todas las miradas se centrarán en si la estrategia de doble circulación de China, que se basa en el crecimiento impulsado por el consumo interno, despegará”.

Economistas esperan que el PIB de China se expanda 8,2% este año y que siga superando a sus pares mundiales incluso cuando comienzan a recuperarse debido al despliegue de vacunas.

El crecimiento de este año dependerá de si China puede prevenir un resurgimiento a gran escala de contagios por virus y de si puede pasar el control de los gastos de los Gobiernos locales y las grandes empresas estatales a los consumidores y las empresas privadas. El Gobierno ha impuesto recientemente restricciones de viaje en varias ciudades del norte debido a brotes de coronavirus a pequeña escala, que incluyen el confinamiento de la capital de la provincia de Hebei, una ciudad de 11 millones de habitantes cerca de Pekín.

