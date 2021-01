Coronavirus.- Portugal rebasa los 9.000 muertos por COVID-19 tras un nuevo récord diario

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Portugal han notificado este lunes un nuevo récord de fallecidos por coronavirus en 24 horas, 167 muertes que elevan a más de 9.000 (9.028) el balance provisional de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia de COVID-19.



Portugal inició la semana pasada un nuevo confinamiento domiciliario ante el incesante crecimiento del número de contagios, con sucesivos récords que han derivado también en una nueva prórroga del estado de emergencia. Al menos 556.503 personas han sido diagnosticadas en territorio luso, 6.702 más que en el balance del domingo de la Dirección General de Salud (DGS).



Por regiones, Lisboa y Valle del Tajo se mantiene como la zona con más contagios, con 2.643 casos confirmados en las últimas 24 horas, mientras que en la parte Norte se han notificado 2.109 y en el Centro otros 1.217, según el recuento oficial.



El presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que se enfrenta el domingo a unas elecciones en las que se juega su permanencia en el cargo, ha deslizado este lunes en un debate radiofónico una crítica a las propias autoridades, al apuntar que "no se preveía una tercera ola", o al menos no con los efectos con los que se está haciendo notar en estas últimas semanas.



En los últimos días, la cifra diaria de casos de COVID-19 ha superado los 10.000 --en lunes suele ser más baja-- y Rebelo de Sousa no descarta que incluso pueda llegarse a los 13.000, con hasta 800 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, informa el diario luso 'Público'.