Coronavirus.- Malaui ordena el cierre de colegios e impone un toque de queda nocturno ante el repunte de casos

29/06/2020 El presidente de Malaui, Lazarus Chakwera POLITICA AFRICA MALAWI GOBIERNO DE MALAUI



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, ha ordenado el cierre de las escuelas del país a partir de este lunes a causa del repunte de los casos de coronavirus, días después de que la pandemia haya causado las primeras bajas en el seno de su Ejecutivo con la muerte de dos ministros.



Chakwera ha recalcado en un discurso televisado que se impondrá un toque de queda nocturno a partir de las 21.00 horas (hora local) y se limitarán las reuniones a 50 personas, mientras que se destinarán 17.000 millones de kwachas adicionales (cerca de 18,2 millones de euros) para reforzar la respuesta a la pandemia.



Así, ha resaltado que estos fondos serán destinados a la contratación de personal sanitario y la construcción de instalaciones para apoyar a los hospitales, que se encuentran al borde de verse desbordados, según ha recogido el diario 'Nyasa Times'.



"Como país, no tenemos cantidades ilimitadas de dinero para hacer lo que queremos", ha lamentado, antes de criticar a "los que tienen el hábito de hacer propuestas que requieren miles de millones en fondos sin decir de dónde deben llegar esos fondos".



"Debemos adoptar nuestra decisión según la realidad de nuestra decisión", ha dicho, al tiempo que ha hecho hincapié en que ha heredado de su predecesor, Peter Mutharika, una deuda de 4.100 billones de kwachas. "No tenemos todo el dinero del mundo para responder a esta pandemia", ha zanjado.



Así, ha defendido que "cuando un barco está en el mar y atravisa rápidos inesperados o es golpeado por una tormenta esperada, sólo un capitán estúpido insistiría en mantener el mismo rumbo" y ha pedido a la población que cambie su comportamiento y respete las restricciones impuestas por las autoridades.



"No importa cuántas políticas, protocolos o programas de tratamiento ponga en marcha el Gobierno, el virus seguirá propagándose y matando a los más vulnerables entre nosotros si nuestro comportamiento no cambia", ha argumentado el presidente de Malaui.



Chakwera decretó la semana pasada el estado de emergencia en el país ante el repunte de los contagios. "Venga lo que venga, lo superaremos", dijo el mandatario, quien recalcó que el país superará "la cruzada de muerte" del coronavirus.



Las autoridades del país africano han detectado hasta la fecha 11.785 casos y 300 fallecidos por coronavirus, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).