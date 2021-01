Coronavirus.- Grecia permite la reapertura de tiendas desde noviembre excepto en zonas con altas tasas de contagio

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Las tiendas minoristas, las peluquerías y las estaciones de inspección de vehículos en Grecia han reabierto este lunes sus puertas, después de detener su actividad en noviembre, aunque aún no podrán operar en las zonas que registran altas tasas de contagios de COVID-19.



Según las autoridades griegas, unos 140.000 empleados podrán regresar al trabajo, una decisión muy bien acogida entre los propietarios de tiendas, que han apuntado a que reanudar su actividad coincidiendo con las rebajas de invierno proporcionará un respiro al mercado y prevendrá pérdidas de empleo futuras.



Las tiendas, peluquerías y salones de belleza podrán recibir a cuatro clientes cada 100 metros cuadrados de capacidad de sus instalaciones, según ha informado el diario griego 'Kathimerini'. En referencia al horario, podrán abrir sus puertas desde las 7.00 horas hasta las 20.00.



Grecia cerró la actividad no esencial en noviembre, cuando comenzó su segundo confinamiento. A pesar de la relajación en las restricciones, los viajes entre regiones del país siguen prohibidos, mientras que las personas no pueden salir al exterior con el toque de queda vigente, entre las 21.00 horas y las 5.00, excepto por razones médicas.



Las autoridades sanitarias del país heleno han contabilizado, hasta el momento, más de 148.000 casos de la COVID-19, incluidas cerca de 5.500 víctimas mortales a causa de la enfermedad.