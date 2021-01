Coronavirus.- Brasil tilda de "maniobra de marketing" la primera vacuna contra el coronavirus suministrada en Sao Paulo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud, Eduardo Pazuello, ha calificado este domingo de "maniobra de marketing" la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus suministrada en el estado de Sao Paulo y ha señalado que serán las autoridades judiciales quienes definan cómo fue hecha la entrega de esa vacuna "sin haber hecho la liquidación" correspondiente con los depósitos federales.



"Podríamos en un acto simbólico o en una maniobra de marketing iniciar la primera dosis en una sola persona, pero por respeto a todos los gobernadores, alcaldes y todos los brasileños, el Ministerio de Salud no hará eso", ha dicho Pazuello, quien ha calificado ese acto de "cuestión jurídica".



La vacuna ha vuelto a ser motivo de disputa entre el Gobierno de Brasil y las autoridades de Sao Paulo, quienes este domingo habían presidido el acto de vacunación de la primera persona en Brasil, la enfermera de 54 años y considerada población de riesgo, Monica Calazans, quien lleva ocho meses en primera línea del combate contra el coronavirus.



A su vez, el general Pazuello, ha aseverado que las seis primeras dosis de la vacuna serán repartidas proporcionalmente a los estados y "cualquier acción fuera de esta línea entra en desacuerdo con la ley", informa el diario 'O Globo'.



Además, ha querido recalcar que la compra de estas primeras dosis, así como el desarrollo de las mismas a través del Instituto Butantan de Sao Paulo, que comenzará a fabricar la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, se ha hecho gracias al Ministerio de Salud.



"Todas las vacunas producidas por Butantan están contratadas de forma integral y de forma exclusiva por el Ministerio da Salud, todas, incluido esa que ha sido aplicada ahora", ha señalado en relación a la primera vacunación hecha en Brasil.



"Todo lo que ha sido comprado en Butantan, (...) todas las vacunas", ha sido a través del Sistema Único de Salud (SUS) y no con "ningún centavo de Sao Paulo", ha recalcado Pazuello, quien prevé el inicio de la campaña de vacunación a nivel nacional para este miércoles, una vez las primeras dosis comiencen a llegar a los estados el lunes.



Por su parte, las palabras de Pazuello ha causado asombro en el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, quien considera "increíble" que el ministro de Salud haya afirmado que no hubo inversión del estado paulista en la compra y desarrollo de la vacuna.



"Estoy asombrado por las declaraciones del ministro de salud brasileño. (...) Es increíble, como ministro de Salud, sin el más mínimo celo por la salud, sin ser médico, sin tener conocimientos de salud, sin planificación, un completo desastre de salud, todavía miente al decir eso", ha asegurado.



La vacuna Butantan está solo en Sao Paulo y en Brasil porque fue una inversión del Gobierno del estado de Sao Paulo, ministro. Hasta ahora, no hay un centavo del gobierno federal, para la vacuna, ni para un estudio, ni para su compra, ni para investigación. Nada. Basta de mentiras, ministro. Trabaje por la salud de su pueblo, sea honesto", ha recalcado.



Mientras tanto, y ya aprobado el uso de emergencia de las vacunas desarrolladas por Sinovac y la Universidad de Oxford, el Ministerio de Salud ha confirmado este domingo 33.040 nuevos contagios y 551 fallecidos adicionales a causa de la COVID-19, que deja ya en Brasil casi 8,5 millones de casos y 209.847 muertos.