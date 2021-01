Corea.- El heredero de Samsung, condenado a dos años y medio de cárcel por un caso de sobornos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El empresario surcoreano Lee Jae-yong, heredero del imperio Samsung y vicepresidente de la compañía, volverá a ingresar en prisión, después de que el Alto Tribunal de Seúl le haya condenado a dos años y medio de cárcel por su papel en un escándalo de corrupción que salpicaba también a Park Geun-hye, presidenta de Corea del Sur entre 2013 y hasta su destitución en 2017.



"(Lee) ofreció sobornos a Park de manera activa y se involucró en actividades inapropiadas para solicitar, aunque de manera implícita, el apoyo de Park en la transferencia de poder gerencial (en Samsung)", indicó el tribunal en el veredicto, recogido por la agencia surcoreana Yonhap.



No obstante, la sentencia dictada este lunes fue sustancialmente menos que los nueve años solicitados por los fiscales, ya que el tribunal tomó en consideración la dificultad para el empresario de rechazar las peticiones de sobornos por parte de la entonces presidenta del país.



Lee, de 52 años, había sido sentenciado en 2017 a cinco años de prisión por ofrecer miles de millones de wones a Choi Soon Sil, amiga íntima de la entonces presidenta surcoreana, Park Geun-hye, para que, a través de esta amistad, lograr el favor del Gobierno en la fusión de dos filiales de Samsung.



A pesar de que un año después esta pena sería rebajada por la corte de apelaciones, lo que supuso la excarcelación del empresario, posteriormente el Tribunal Supremo decidió pedir la revisión el caso por parte del alto Tribunal de Seúl.



La semana pasada, el Tribunal Supremo de Corea del Sur confirmó la sentencia de 20 años de prisión para la expresidenta Park Geun Hye, acusada de corrupción, tres años después de que fuera condenada por tráfico de influencias, soborno, y abuso de poder, en el considerado como uno de los mayores escándalos políticos del país.



Park, hija del dictador militar Park Chung Hee, fue sentenciada en 2018 a 24 años de prisión al ser declarada culpable de 16 de los 18 cargos de corrupción que se le imputaban y a pagar una multa de 18.000 millones de wones (13,4 millones de euros) por todos los abusos en los que incurrió durante su mandato.



Entre otros cargos, Park fue declarada culpable de abuso de poder por obligar a varias empresas, como Samsung y Lotte, a donar 77.400 millones de wones (57,9 millones de euros) a dos fundaciones controladas por una íntima amiga, Choi Soon Sil; así como de haber recibido sobornos por valor de 3.500 millones de wones (2,6 millones de dólares) entre mayo de 2013 y septiembre de 2016.