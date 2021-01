Conte afronta el voto en la Cámara Baja en espera del decisivo en el Senado

EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI/Archivo

Roma, 18 ene (EFE).- El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, afronta hoy una cuestión de confianza en la Cámara de los diputados para saber si tiene los apoyos necesarios para seguir gobernando, tras la salida de Italia Viva de Matteo Renzi, aunque el paso decisivo será en el Senado donde aún faltan votos para conseguir una mayoría absoluta.

No obstante, en el voto de la Cámara de los diputados ya se podrá observar el comportamiento de los parlamentarios del grupo mixto de cara a la votación del Senado, donde Conte está aún lejos de los 161 votos que le darían la mayoría absoluta.

También se está pendiente del discurso que hará Conte hoy a las 12.00 horas (11.00 GMT) y de si hará referencia al comportamiento de Renzi o si será un llamamiento general a la responsabilidad para seguir adelante en estos momentos de crisis económica y sanitaria.

Según los medios, el discurso de Conte será una llamamiento europeísta ante las fuerzas soberanistas de la derecha que podrían ganar en unas futuras elecciones.

Actualmente en la Cámara Baja el grupo más numeroso es el del Movimiento 5 Estrellas (M5S) que, aunque ha perdido 31 miembros desde el inicio de la legislatura, aún puede contar con 191 parlamentarios a los que se suman los 92 del Partido Demócrata (PD) y los 12 de Libres E Iguales.

El gran escollo para la continuidad del Gobierno es el Senado, pero Conte podría dar por válido conseguir entre 155 y 158 votos que le darían una mayoría simple, ya que así lo permite la Constitución.

Importante serán los votos de los seis senadores vitalicios, que no siempre están presentes en el hemiciclo. La senadora Liliana Segre, superviviente de Auschwitz, anunció que acudirá mañana al Senado, a pesar de su edad, 90 años, y de las restricciones por la pandemia del coronavirus porque, ante la situación actual, sintió "un llamado muy fuerte, una mezcla de sentido del deber e indignación civil".

Dependerá después de Conte si continuar con su mandato o ir al palacio de Quirinal, sede de la presidencia de la República, para informar a Sergio Mattarella, y seguir sus consejos.

Mientras tanto, Renzi en varias entrevistas que concedió este domingo aseguró que Giuseppe Conte "sin Italia Viva no lo logrará", pero que no se quiere entregar el país a la derecha.

Renzi ha anunciado que se abstendrá en la cuestión de confianza y ha mandado señales de apertura para entrar en la mayoría, pero con sus condiciones.

Sin embargo, tanto desde el PD como del M5S, todas las declaraciones realizadas el fin de semana indican que el regreso de Italia Viva a la mayoría está totalmente cerrado.