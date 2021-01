Colombia.- Mojica: "Veo al Elche con hambre de triunfo y ganas de mantenerse"

18/01/2021 El internacional colombiano Johan Mojica en su presentación como jugador del Elche hasta final de la temporada 2020-21. DEPORTES FÚTBOL DEPORTES COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA FÚTBOL LIGA 1ª ALICANTE DEPORTES ELCHE CF



ELCHE (ALICANTE), 18 (EUROPA PRESS)



El internacional colombiano Johan Mojica afirmó que ve a la plantilla del Elche CF "con hambre de triunfo" y con "ganas" de conservar la categoría en LaLiga Santander en su presentación este lunes como nuevo jugador del conjunto franjiverde, cedido por el Girona hasta final de temporada.



"Quería tener más minutos de juego. En el Atalanta estaba jugando de forma intermitente y soy un jugador de selección y tenía que estar compitiendo con regularidad. El Elche tiene un interés atractivo y convincente para mí. Estoy agradecido al club por lo bien que me han recibido. Vengo con muchas ganas de ayudar a conseguir el objetivo", comentó en rueda de prensa.



Mojica aseguró que el Elche es un equipo "reconocido e histórico en España". "Me han hablado muy bien del club. Quiero ser un jugador importante y hacer bien mi trabajo en el Elche. Físicamente estoy muy bien, mi adaptación es inmediata y sé por el objetivo por el que se está compitiendo. Es importante que los compañeros tengan hambre de triunfo", declaró.



El internacional 'cafetero', que apuntó que puede jugar de lateral, carrilero o extremo y que podría debutar este martes ante el Real Valladolid, admitió que el "proyecto ambicioso" del club ilicitano le ha impulsado a regresar a la Liga española. "Hay cosas por corregir, pero de eso ya se encargará el 'profe'. No veo para nada mal el rendmiento del equipo. Veo a la gente con actitud y ganas de mantenerse en la categoría", indicó en cuanto a la racha -once partidos sin ganar- del equipo de Jorge Almirón.



Por su parte, el Director Deportivo del Elche, Nico Rodríguez, afirmó que el club está trabajando "insistentemente" para mejorar la plantilla hasta el cierre del mercado de fichajes invernal, el próximo 1 de febrero.



"Estamos todos de acuerdo en que todo lo que sea mejorar y dar un salto de calidad a la plantilla bienvenido sea. Cualquier jugador que nos permita mejorar estaremos encantados de incorporarle", indicó en alusión a los seis fichajes que reclamó Almirón tras la última derrota liguera (1-3) ante el Getafe.