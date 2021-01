Candidatos presidenciales propiciarán la apertura de Ecuador al mundo

Fotografía cedida por el Consejo Nacional Electoral de los candidatos presidenciales Pedro Freile (i), el expresidente Lucio Gutierrez (2-i), Cesar Montufar (3-i), Xavier Hervas (i-4), Gustavo Larrea (d-4), Gerson Almeida (3-d), Guillermo Lasso (2-d), Ximena Peña (d) en un debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, este sábado en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Consejo Nacional Electoral

Quito, 17 ene (EFE).- Los candidatos presidenciales para las elecciones del próximo 7 de febrero se mostraron dispuestos a abrir a Ecuador al mundo, durante un debate convocado para este domingo por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El tema de las relaciones internacionales, derechos humanos, la corrupción y la institucionalidad fueron los ejes de la segunda parte del debate oficial y obligatorio, en el que participaron los 16 aspirantes calificados en firme, que buscan reemplazar a Lenín Moreno en el poder.

La primera parte, en la que se trataron temas de economía, salud y educación tuvo lugar el sábado, también en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), bajo la convocatoria del mismo CNE.

Varios analistas políticos coinciden que dos de los 16 candidatos presidenciales tienen opciones de pasar a segunda vuelta: Guillermo Lasso, del centroderechista movimiento CREO, y Andrés Arauz, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), seguidor del Socialismo del Siglo XXI.

Lasso lleva años aupando la necesidad de que Ecuador ingrese en la Alianza del Pacífico, integrada por Colombia, Chile, Perú y México, y hoy reiteró que su política es de abrir la economía al mundo.

"Más Ecuador para el mundo y más mundo para Ecuador", dijo al anotar que se deben privilegiar las relaciones con aquellos socios comerciales que generan oportunidades de desarrollo para Ecuador.

Opinó que se debe lograr un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, el principal socio comercial del país andino, como ya ocurrió con la Unión Europea.

Asimismo, avanzó que si gana la Presidencia buscará un Acuerdo de Libre Comercio, entre otros, con China y Corea del Sur.

De su lado, Arauz se inclinó por profundizar la integración regional y se lamentó de que no haya prosperado la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), que se impulsó e instauró durante los regímenes de izquierda y afines al Socialismo del Siglo XXI, pero que se debilitó en los últimos años.

El candidato indígena Yaku Pérez (Pachakutik) también habló de la integración latinoamericana, aunque anotó que todos los proyectos de integración "deben ser respetados".

El postulante Guillermo Celi (Suma) se mostró partidario de integrar la Alianza del Pacífico, y de propiciar unas "relaciones internacionales abiertas" al mundo, y no actuar como "un club de amigos de tendencias determinadas".

De su lado el candidato Giovanny Andrade (Unión Ecuatoriana) aseveró que "un presidente de una nación no tiene que tener afinidad con ningún país" y por ello aseguró que si llegase a ganar las elecciones abrirá Ecuador "hacia todos los países".

Paúl Carrasco (Juntos Podemos) indicó que se debe analizar la situación en que se encuentran los migrantes venezolanos y subrayó que quienes tienen "pasado judicial o, en definitiva, han sido delincuentes", tienen que "ser deportados inmediatamente" de Ecuador.

A su turno, Isidro Romero (Suma) sostuvo que en su eventual gobierno mantendrá relaciones con todos los países que respeten la democracia y arremetió contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que -en su opinión- "debió haber abandonado Venezuela", país al que "ha destruido".

Y fue tajante en asegurar que al "venezolano (en Ecuador) que no tiene ningún trabajo, ninguna actividad", le dará "24 horas para que salga por el norte o por el sur de la frontera".

En términos generales, Carlos Sagñay (FE) también comentó que abrirá Ecuador "a todo el mundo" y apuntó que el país necesita acuerdos comerciales con todos los países.

El expresidente Lucio Gutiérrez (2002-2005/Sociedad Patriótica) apuntó: "Hace quince años hubiéramos firmado los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos, y también con el Asia Pacífico y la Alianza de Pacífico, y Ecuador estaría en uno de los primeros sitiales de América Latina".

Gustavo Larrea (Democracia Sí) cree que Ecuador "debe tener buenas relaciones con todos los países (...) no sólo para aumentar" las exportaciones sino "para luchar por la paz en el mundo, para luchar contra el calentamiento global, para erradicar la pobreza en el mundo".

En el debate también participaron los candidatos César Motúfar (Concertación), Xavier Hervas (Izquierda Democrática) y Ximena Peña (Alianza País).

Además, Gerson Almeida (Ecuatoriano Unido), Pedro Freile (Amigo) y Juan Fernando Velasco (Construye), que se refirieron a diversos mecanismos para luchar contra la corrupción y hablaron sobre derechos humanos y de la necesidad de reforzar las instituciones.