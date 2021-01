Brasil.- VÍDEO: Ayuso exige al Gobierno suspender los vuelos con Sudáfrica y Brasil "hasta esclarecer la situación de sus cepas"

01/12/2020 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece declaraciones a los medios de comunicación, durante la Inauguración del Hospital Isabel Zendal, nuevo recurso de la sanidad pública madrileña, en Madrid (España), a 1 de diciembre de 2020. En la imagen, un ejemplar del libro de Javier Moro 'A flor de piel', una obra centrada en la figurada de la enfermera Isabel Zendal, que da nombre al hospital que hoy se inaugura. Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aseguran que el nuevo Hospital comenzará a recibir pacientes Covid "en breve" de otros hospitales en el pabellón número 2, que contará con 240 camas de hospitalización y 48 puestos de UCI. Al mismo tiempo que se abre este pabellón se constituirán las cuatro unidades multidisciplinares de las que dispondrá el centro: hospitalización convencional, cuidados intermedios, cuidados intensivos y apoyo y servicios centrales que incluye radiodiagnóstico, laboratorio, prevención de riesgos laborales, psicología clínica, farmacia, atención al paciente, servicios generales, trabajo social, fisioterapia, así como cualquier otra que se estime necesaria una vez iniciada la puesta en marcha esta nueva dotación asistencial. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este lunes al Gobierno central que suspenda los vuelos con Sudáfrica y Brasil "hasta esclarecer la situación de sus cepas" de coronavirus.



En declaraciones a los medios, desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la dirigente regional ha indicado que el Gobierno "actúo tarde cuando decidió cerrar los vuelos con Reino Unido, cuando se sabía que esa cepa era muy peligrosa, y ahora mismo está de manera explosiva por toda España".



"Ahora estamos conociendo datos sobre Sudáfrica y sobre Brasil, otros países que tienen cepas todavía más agresivas que las de Reino Unido. Por lo tanto, vamos a pedir al Gobierno de España que sopese cancelar los vuelos con estos países hasta esclarecer la situación de sus cepas", ha manifestado. Según ha remarcado, el objetivo es "evitar que otra vuelve a entra el virus por Madrid Barajas y otra vez volver a empezar".



Ayuso ha incidido en que están ante "el problema de siempre", el de no actuar de manera "contundente" en el aeropuerto y no ser rápidos y diligentes para que esos vuelos con la capital no entren sin "ningún control". "Un país que no protege a sus fronteras no protege a sus ciudadanos", ha zanjado.



