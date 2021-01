Bolsonaro dice que las Fuerzas Armadas deciden "democracia o dictadura"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Joedson Alves/Archivo

Brasilia, 18 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que quien garantiza una democracia o una dictadura son las Fuerzas Armadas de un país e ironizó sobre el envío de oxígeno por parte de Venezuela para ayudar en la caótica situación por la que pasa el estado de Amazonas con la pandemia agravada.

"Quien decide si un pueblo va a vivir en la democracia o en la dictadura son sus Fuerzas Armadas. No hay dictadura en la que las Fuerzas Armadas no apoyan", declaró Bolsonaro a un grupo de simpatizantes en las afueras del Palacio da Alvorada, la residencia presidencial.

Bolsonaro, un capitán de la reserva y admirador de la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, criticó a sus predecesores en el Gobierno por haber descuidado a las Fuerzas Armadas, en momentos en los que el país está centrado en el comienzo de la vacunación contra la covid-19 y el agravamiento de la segunda ola de la pandemia.

"¿Por qué 'chatarrearon' las Fuerzas Armadas a lo largo de 20 años? Porque nosotros, los militares, somos el último obstáculo para el socialismo", aseveró Bolsonaro, después de haber orado con sus simpatizantes, que todos los días suelen esperar su salida de la residencia presidencial.

"En Brasil tenemos todavía libertad. Si nosotros no reconocemos el valor de esos hombres y mujeres todo puede cambiar. Imaginen a (Fernando) Haddad en mi lugar, ¿cómo estarían las Fuerzas Armadas?", cuestionó el mandatario sobre su rival político de izquierda en el pleito electoral de 2018.

Bolsonaro realizó las declaraciones sobre las Fuerzas Armadas mientras comentaba el envío de oxígeno por parte de Venezuela al estado de Amazonas, que enfrenta un colapso de sus sistemas de salud y funerario por causa de la covid-19, que ya suma en el país casi 210.000 muertos y 8,5 millones de contagios.

"Ahora dicen que Venezuela está suministrando oxígeno para Manaos. Es por White Martins, que es una empresa multinacional que está allá también. Ahora, si Maduro quiere suministrar oxígeno para nosotros, vamos a recibirlo sin problema alguno", comentó Bolsonaro, quien provocó a su homólogo venezolano por los auxilios sociales.

"Ahora, él podría dar auxilio de emergencia para su pueblo también. Con el salario mínimo de allá ni se compra medio kilo de arroz", aseveró el jefe de Estado en referencia al subsidio de 600 reales (unos 120 dólares) mensuales entregados a los trabajadores independientes y mujeres cabeza de familia durante la pandemia.

"Veo unos idiotas ahí elogiando: 'mire a Maduro que corazón tan grande tiene'. Realmente, de aquel tamaño, 200 kilos y dos metros de altura, el corazón de él debe ser muy grande. Pero nada más allá de eso", ironizó.

Los 107.000 metros cúbicos de oxígeno enviados por Venezuela para los hospitales de Amazonas cruzaron el domingo la frontera y deben llegar a Manaos, la capital regional, en la noche de este lunes.