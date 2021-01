AMP.- Colombia.- El Gobierno colombiano descarta retomar las negociaciones con el ELN si no cesa sus actividades

16/09/2020 El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El alto comisionado de Paz del Gobierno de Colombia, Miguel Ceballos, ha reiterado este lunes el rechazo a la reanudación de las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en tanto el grupo armado no cese en sus actividades y libere a las personas que mantiene secuestradas.



"No ha habido una sola conversación del Gobierno colombiano con el ELN mientras no cumplan las condiciones, pues solamente el presidente y el comisionado tienen el poder de dialogar. Si no liberan secuestrados y no cesan sus actividades delictivas, es algo imposible", ha advertido en entrevista con Caracol Radio.



Para Ceballos, es el ELN "quien ha venido irrespetando la postura del Gobierno de Cuba por las relaciones de paz" y ha recordado que este domingo se cumplen dos años del atentado de la guerrilla contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander de Bogotá en el que murieron 22 cadetes.



"Cumplimos 2 años de un triste evento como el asesinato de 22 estudiantes. El ELN terminó con los diálogos por su actuar. Jueces en Colombia piden la extradición de miembros del ELN condenados por varios hechos. Como Gobierno cumplimos con la institucionalidad", ha argumentado.



Ceballos respondía así un dirigente de la guerrilla, alias 'Pablo Beltrán', quien afirmó en Canal 1 que había contactos indirectos con el Gobierno.



Además, la Dirección Nacional del ELN ha asegurado en un comunicado que ha habido contactos directos e indirectos con el Gobierno para abordar la posibilidad de reactivar los diálogos de paz.



"Desde los primeros días del Gobierno de Duque mantuvo contactos con él para reanudar las Conversaciones iniciadas con el Gobierno de (Juan Manuel) Santos, los cuales quedaron interrumpidos en enero de 2019; sin embargo, se han seguido desarrollando distintos contactos directos e indirectos explorando el restablecimiento de los diálogos, contando las dos partes con la ayuda y confidencialidad de Cuba", explica el documento.



El ELN ha indicado además que su delegación de paz sigue en Cuba por el "incumplimiento al Protocolo de retorno", un acuerdo Internacional que cuenta con la firma de 5 países garantes. En cualquier caso, reitera su intención de lograr una solución política al conflicto.



Por otra parte, en cuanto a las perspectivas sobre el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, Ceballos ha recordado que "en Estados Unidos trabajé y estudié con ambos gobiernos (Donald Trump y Barack Obama) y pienso que los intereses de este país no cambia con la llegada de Joe Biden, en lo que yo pude ver".



"Colombia respeta las relaciones internacionales. Iván Duque dice que mientras se respete (los tratados de) Viena, no hay ningún problema con Colombia. El marco internacional es de respeto", ha remachado.