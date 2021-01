123-128. Williamson y Pelicans superan los 43 puntos de Fox, su nueva marca

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO SHUTTERSTOCK OUT

Sacramento (EE.UU.), 17 ene (EFE).- El alero Zion Williamson consiguió 31 puntos como líder encestador, el pívot neozelandés Steven Adams encestó un par de tiros libres con 17.9 segundos restantes y los New Orleans Pelicans derrotaron como visitantes por 123-128 a los Kings de Sacramento.

Los Pelicans (5-7) terminan una racha de cinco derrotas consecutivas.

Williamson se quedó a un punto de su máximo de la temporada en anotaciones, además de capturar seis rebotes y repartir dos asistencias.

El ala-pívot Brandom Ingram logró 22 puntos como segundo máximo encestador de los Pelicans y el base Eric Bledsoe aportó otros 21 tantos que también ayudaron a la victoria del equipo de Nueva Orleans, que tiene marca de 3-4 en los partidos disputados fuera de su campo.

Adams volvió a ser el mejor en el juego interior de los Pelicans y logró un doble-doble de 12 puntos, incluidos los decisivos, 15 rebotes y repartió cuatro asistencias.

El pívot español Willy Hernangómez no jugó por decisión del entrenador de los Pelicans, Stan Van Gundy.

El base DeAaron Fox consiguió un doble-doble de 43 puntos, 13 asistencias, cuatro asistencias y cuatro recuperaciones de balón en 39 minutos de acción, pero no impidió la derrota de los Kings (5-9), que perdieron el tercer partido consecutivo y el quinto en los últimos seis disputados.

Fox, limitado a 14 puntos en una derrota de 38 puntos ante los Clippers dos noches antes, tuvo el total de puntos más alto en su carrera.

El ala-pívot Marvin Bagley III logró otro doble-doble de 26 tantos y 10 rebotes, mientras que el escolta bahameño Buddy Hield aportó otros 18 puntos como tercer máximo encestador de los Kings, que han perdido ocho de los últimos 10 partidos disputados.