Zarif: Los signatarios europeos no hicieron "nada" para salvar el acuerdo nuclear

El jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Yavad Zarif. EFE/Marina Villén/Archivo

Teherán, 17 ene (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, aseguró este domingo que los tres países europeos firmantes del acuerdo nuclear de 2015 con Irán no hicieron "nada de nada" por preservar el pacto.

Así respondió el jefe de la diplomacia iraní al comunicado conjunto de Francia, el Reino Unido y Alemania, el llamado E3, que criticó los planes de Teherán para producir uranio metálico en vulneración del acuerdo nuclear, JCPOA en sus siglas en inglés.

"Los líderes del E3, que dependen de la firma de los funcionarios de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU) para cumplir con sus obligaciones en virtud del JCPOA, no han hecho NADA DE NADA para preservar el JCPOA", escribió Zarif en Twitter.

En su mensaje, el ministro de Exteriores recordó algunas iniciativas fallidas impulsadas por Francia y el Reino Unido y aseveró que "el JCPOA está vivo gracias a Irán y no al E3".

El E3 denunció ayer que la eventual producción iraní de uranio metálico "no tiene ninguna credibilidad civil y tiene implicaciones militares potencialmente graves", y pidió a Teherán que no siga adelante con sus planes.

Además, hoy, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, afirmó que Irán "está en el proceso de adquirir la capacidad de armas nucleares".

Respecto al tema armamentístico y en respuesta a Le Drian, Zarif recordó en otro tuit "la venta de armas a los criminales de guerra saudíes" por parte de Francia.

"Evite las tonterías absurdas sobre Irán. USTED está desestabilizando NUESTRA región", agregó, aludiendo al conflicto en el Yemen, en el que una coalición árabe liderada por Riad combate a los rebeldes hutíes.

El acuerdo nuclear se encuentra en la cuerda floja desde la unilateral retirada en 2018 de EEUU y su reimposición de sanciones contra Irán, aunque el eventual regreso al pacto de la actual Administración de Joe Biden aporta esperanza.

Como forma de presión, Irán dejó de cumplir gradualmente sus compromisos. Uno de los últimos pasos dados es el incremento del enriquecimiento de uranio a una pureza del 20 %, muy por encima del límite del 3,67 % permitido por el JCPOA.

En cuanto a la eventual producción de uranio metálico, también prohibida por el acuerdo nuclear, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) matizó, dirigiéndose a los países europeos, que Irán por ahora solo ha comenzado a trabajar en combustible a base de uranio metálico para el reactor de investigación de Teherán.