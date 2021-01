Tornatore firma una campaña de publicidad de concienciación a vacunarse en Italia

El cineasta italiano Giuseppe Tornatore. EFE/ETTORE FERRARI/Archivo

Roma, 17 ene (EFE).- El director de cine Giuseppe Tornatore firma los cuatro episodios de la campaña de publicidad para televisión con la que el Gobierno italiano quiere concienciar de la importancia de la vacunación contra el coronavirus.

El ganador de un Oscar con "Nuovo cinema Paradiso" se ofreció a realizar estos pequeños cortos para la televisión porque "las personas que aún no están seguras, que dicen que no quieren someterse a la vacuna, no deben ser culpadas sino comprendidas y ayudadas", dijo en declaraciones a los medios.

"Arcuri (comisario para la emergencia) me llamó para pedirme que creara pequeños anuncios para una campaña de sensibilización sobre la necesidad de vacunarme y me uní de inmediato", aseguró.

El concepto de ayudar a comprender la vacunación es la idea que ha guiado al cineasta para realizar sus anuncios.

Y en Facebook el ministro de Salud, Roberto Speranza, agradeció al director con un mensaje: "Gracias Giuseppe Tornatore. Debemos amarnos unos a otros".

Las protagonistas del primer anuncio son una anciana madre y su hija que se abrazan, como ha sucedido desde que comenzó la emergencia en muchas residencias de ancianos, divididas por una cortina de plástico transparente.

En el anuncio tocante y emocionante, es la anciana la que pregunta a su hija "si ha decidido", la mujer responde que tiene muchas dudas.

"Tienes que quererte", le dice la madre a su hija, mientras el viento levanta la cortina de plástico y ambas se pueden mirar sin barreras.

«La idea era evitar la dimensión didáctica e informativa, centrándose en el concepto de transmitir una reflexión a través de un clima emocional", explicó el director siciliano.

La música de los anuncios también tiene un autor de excepción, el pianista y compositor y ganador del Oscar Nicola Piovani.

Italia ha ya vacunado a más de un 1.200.000 personas y hoy en Roma se comenzaron a inocular las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus.