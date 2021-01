Presidenciales en Portugal: el voto anticipado se dispara por la pandemia

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. EFE/EPA/ANTONIO COTRIM / POOL/Archivo

Lisboa, 17 ene (EFE).- A una semana de las elecciones presidenciales, con el actual jefe del Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, como claro favorito, la covid-19 ha disparado el voto anticipado, por lo que hoy acudirán a las urnas colocadas en los 308 concejos del país 246.880 de los casi 10 millones de electores.

Se trata de la modalidad denominada voto anticipado, a la que hay que inscribirse con anterioridad y que en las pasadas legislativas de 2019 sólo fue solicitada por 56.000 personas.

¿Por qué tenemos que ir a votar en plena pandemia?, se preguntan los votantes portugueses, confinados cuando de forma más virulenta golpea la pandemia el país luso, con medias de 10.000 contagios diarios en la última semana y cifras récord de más de centenar y medio de fallecidos al día.

La respuesta de los gobernantes siempre ha sido la misma: no se pueden suspender debido a que habría que modificar la actual Constitución de Portugal.

Los politólogos del país coinciden en que la abstención puede ser la mayor de la historia de las elecciones presidenciales, que se celebran en esta edición por décima vez desde 1976.

Con el apoyo del centroderecha (PSD y CDS/PP), Marcelo Rebelo de Sousa vuelve a ser el favorito para ganar en la primera vuelta con más del 50 % de los votos, como ya ocurriera en 2016.

Unos comicios en los que repite la eurodiputada del Bloque de Izquierda (BE) Marisa Matías, que en 2016 logró el 10,1 % de los votos

También concurre la extrema derecha con el candidato André Ventura, que el pasado 8 de enero recibió el apoyo presencial de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen.

Los sondeos, que dan una mayoría del 60 % a Rebelo de Sousa, apuntan a que el segundo puesto se lo disputarán entre Ventura y la socialista Ana Gomes, aunque ésta no ha recibido el apoyo explícito de su partido, que gobierna en Portugal.

EL POSITIVO DEL PRESIDENTE

El actual jefe de Estado, político de 72 años, es el claro favorito para seguir ocupando la residencia del Palacio lisboeta de Belem y en los comicios de 2016 logró el 52 % de los votos, algo más de 2,4 millones de papeletas.

Esta semana, la campaña de Marcelo se vio atrapada en los vaivenes de los test de covid-19 a los que fue sometido.

Si el pasado lunes dio positivo, en las 24 horas siguientes obtuvo dos test negativos consecutivos, por lo que Rebelo de Sousa mostró su "irritación" por la indefinición de las autoridades sanitarias lusas sobre el procedimiento a seguir en casos como el suyo.

Tuvo que participar de forma virtual en los debates electorales con el resto de candidatos, al no tener ninguna comunicación fehaciente sobre cómo actuar.

#VERMELHOEMBELEM (ROJO EN BELEM)

Desde el pasado viernes, la eurodiputada del BE Marisa Matías se ha convertido en la candidata más apoyada en las redes sociales por políticos, intelectuales y ciudadanos ante el ataque que sufrió por parte del candidato de la extrema derecha André Ventura, que la criticó por llevar los labios pintados de rojo y parecer una muñeca.

Miles de ciudadanos decidieron subir a las redes sociales fotos de ellos pintándose los labios de rojo con la etiqueta #VermelhoemBelem para denunciar el ataque del líder del partido Chega.

Una ola de indignación a la que se sumó la periodista y traductora Pilar del Río (viuda de José Saramago), que también colgó una foto pintándose los labios.

"Mujeres y hombres nos pintamos los labios en señal de libertad. Frente a la extrema derecha que ha tratado de descalificar a @mmatias (Maria Matías) por ser mujer. Personas de distintos partidos nos pintamos los labios y anunciamos que el color rojo es hermoso y avanza", escribió Pilar del Río en su cuenta.

Además de Rebelo de Sousa, Matías, Gomes y Ventura, también concurren Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), Vitorino Silva y el candidato apoyado por el Partido Comunista Portugués (PCP) João Ferreira.

Si el 24 de enero ningún candidato consiguiera más del 50 % de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados el 14 de febrero.

La toma de posesión del presidente de Portugal para el período 2021-2026 tendrá lugar a principios de marzo.

Carlos García