Liga mexicana de League of Legends adelantó 3 años consolidación por pandemia

México, 17 ene (EFE).- La División de Honor, la Liga mexicana de League of Legends, adelantó tres años su proceso de consolidación gracias a un 2020 en el que durante la pandemia creció como marca un 40 por ciento.

"Proyectábamos tener los números de 2020 en 2023, hablamos de la curva de audiencia, de patrocinios, de indicadores en redes sociales y contenido", explicó a Efe este domingo el encargado de la División de Honor, el argentino Juan Diego García.

Tan sólo en el Clausura 2020, la División de Honor tuvo un 159 por ciento más de espectadores con respecto a 2019, algo que para García se explica porque cautivaron a los seguidores fanáticos de League of Legends, pero que no consumían eSports.

"El aficionado del gaming vio un contenido atractivo, ese era nuestro punto más importante, que lo que vean en la pantalla sea algo atractivo para alguien que no es especialista en la División de Honor, sino que les atraiga ver un contenido diferente", explicó.

El también gerente de la Liga de Videojuegos Profesional en México cree que la fórmula que los acercó a nuevos aficionados fue ofrecer más contenido en las plataformas digitales, así como un torneo amistoso al final de la temporada en el que compitieron equipos profesionales.

"Terminamos 2020 cerca de ser sustentables. 2021 será el año de consolidación, aprovecharemos el crecimiento de 2020 para lograr la rentabilidad de la Liga", comentó el sudamericano.

Para Juan Diego, en cinco años la División de Honor le competirá como entretenimiento deportivo al boxeo y al béisbol, que de acuerdo a Consulta Mitofsky, son los dos deportes más seguidos por los mexicanos después del fútbol.

A partir del Apertura 2021, que inicia el 20 de enero, la División de Honor aumentará a 10 equipos, lo que hará una Liga con más partidos y con una fase final alargada.

"Nos extendimos a 10 equipos porque hay una escena en México que le interesa el mercado local, que quiere posicionarse en su ciudad y comunidades, sueño con tener en los próximos años hasta 16 equipos, pero habrá que hacer primero un trabajo de base", finalizó García.