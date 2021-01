Libia.- La ONU anuncia "progresos" para escoger un Gobierno de unidad nacional en Libia

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La enviada especial en funciones de la ONU para Libia, Stephanie Williams, ha asegurado este sábado desde Ginebra que las delegaciones de los distintos bandos en el conflicto libio han realizado "progresos" gracias a un principio de acuerdo sobre cómo seleccionar a los integrantes del Ejecutivo de unidad nacional.



La selección de delegados, 17 de los 75, que se ha reunido este sábado ha acordado un mecanismo para escoger al Gobierno que ahora debe de consultar con el resto de los miembros de las respectivas delegaciones, pero que, en caso de aprobarse, posibilitaria la elección del Gobierno de unidad nacional.



"Quiero felicitarles por alcanzar el acuerdo", ha señalado Williams, que ha asegurado que ha visto un "espíritu de fraternidad, solidaridad y compromiso para poner los intereses de Libia y su gente primero".



El mecanismo consta de dos fases. En la primera se presentarán listas cuyo candidato a primer ministro deberá tener un 70 por ciento de apoyo. En caso de que ninguna lista lo consiga, se hará otro proceso en que cada terna de candidatos debe recibir un mínimo de apoyos de las distintas regiones del país para garantizar la representación de todos los libios y la diversidad regional.



Se hará una votación que podrá ser ganada por la lista que consiga al menos un 60 por ciento en primera ronda o, en caso de que ninguna alcance este porcentaje, la ganadora en una segunda ronda entre las dos opciones más votadas.



El próximo lunes, los miembros del Diálogo Político se reunirán para votar este mecanismo que necesita una mayoría del 63 por ciento en primera vuelta. Si no se consigue tras la primera votación, cuyo resultado se conocerá el martes, habrá otras 48 horas de negociación antes de decidir si se aprueba o no por mayoría simple.



Williams ha recalcado que la ONU no ha tenido que ver en la decisión de este mecanismo y que se trata de un asunto "entre libios".



También ha reiterado sus felicitaciones y subrayado que se trata de acordar la formación de un Gobierno temporal hasta las elecciones previstas para el 24 de diciembre de este año.



El Gobierno de Unidad apoyado por la ONU y las autoridades del este del país cuyo hombre fuerte es el general Jali Haftar alcanzaron un alto al fuego mediado por la ONU en octubre.



Entre las medidas pactadas se encontraba la retirada de fuerzas extranjeras y mercenarios en el país en un plazo de tres meses.