Latinoamérica.- Abiertas las inscripciones para la X carrera solidaria de Entreculturas por la educación, que este año será virtual

01/01/1970 Cartel de la X carrera solidaria de Entreculturas SOCIEDAD ENTRECULTURAS



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Entreculturas ha abierto el periodo de inscripciones para participar en 'Corre por una Causa', su carrera solidaria, que este año celebra su X aniversario y será en formato virtual los días 20 y 21 de febrero. Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de educación de la ONG en países de África y América Latina.



La emergencia educativa causada por la COVID-19 ha hecho que en la mayoría de países de América Latina o de África los colegios aún no hayan reabierto sus puertas, lo que supone más de medio año sin asistir a la escuela. Muchos niños, niñas y jóvenes no cuentan con un ordenador o, ni siquiera, con conexión a Internet en sus casas. Para otros, además, el almuerzo del centro educativo era su principal comida diaria.



Además, la escuela no solo es un espacio de aprendizaje, sino también un espacio de protección y de apoyo donde muchos y muchas reciben su principal comida diaria y donde están a salvo de experimentar malos tratos o violencia, según expone la organización.



Las inscripciones pueden realizarse en la web 'www.correporunacausa.org', donde los interesados también tienen la posibilidad de sumarse con un 'dorsal solidario'. Así, se puede correr una distancia de 10 kilómetros, 5 kilómetros, andar 3 kilómetros o montar en bici 20 kilómetros. Y para los niños y niñas, existen las modalidades de 1 kilómetro, 500 metros, 300 metros y 100 metros.



La inscripción se puede realizar hasta el día 19 de febrero. Tras completarla, los usuarios recibirán por email un dorsal que podrá descargarse e imprimirse para ser utilizado el día del evento.



La organización pide también que ese día los participantes se hagan una foto y la cuelguen en sus redes sociales utilizando el hashtag #10porlaEducación.



Como novedad por ser el X aniversario de la carrera, la ONG estrena página web, app para cronometrar el tiempo de la carrera y una camiseta especial por la X edición. Además, contará con la participación y el apoyo de los centros educativos de Fe y Alegría en América Latina. La carrera cuenta con el patrocinio de Liferay, CaixaBank, Fundación Mapfre y Deloitte.



10 AÑOS CORRIENDO



Según relata la organización, la idea de la carrera solidaria nació hace diez años con el objetivo de seguir sumando alianzas y la participación de más personas a través del deporte. "El evento funcionó muy bien desde la primera edición, y cada año se han ido sumando poco a poco más delegaciones, empresas, corredores, colaboradores y medios de comunicación, hasta la X edición que celebramos este año 2021 en formato virtual", cuenta Esperanza Vivanco, responsable de RSC de Entreculturas.



Allá por el año 2012, cuando pusieron en marcha la carrera por primera vez, nunca imaginaron que ese pequeño reto al que se aventuraron en Madrid acabaría extendiéndose a más de una decena de ciudades, ni que contaría con la participación de más 19.000 personas.



Y es que un total de 105.000 corredores desde la primera edición han hecho posible la mejora de las oportunidades educativas de más de 25.000 niños, niñas, jóvenes y personas adultas en todo el mundo. "La evolución de 'Corre por una Causa' a lo largo de esta década ha sido muy positiva", afirma José Díaz de Argote, del Área de Desarrollo Institucional de la ONG.



'Corre por una Causa' ha estado presente en las calles de muchas ciudades españolas: Málaga, Zaragoza, Logroño, Madrid, León, Córdoba, Valladolid, Barcelona, Úbeda, Sevilla, Cádiz, Santander, Badajoz, Murcia, Salamanca y Las Palmas de Gran Canaria.



Y ha contado con embajadores de excepción que han ejercido de altavoz para su mensaje solidario. Fernando Romay, Emilio Butragueño, Felipe Reyes, Javier Fesser, Juan Luis Cano, Javier Beiran, Ruth Beitia, Gemma Mengual y Carla Suárez son algunas de las personalidades que han acompañado en los últimos años a Entreculturas, y muchas otras más a nivel local.