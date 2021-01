La Federación Griega de Vela prescinde de directivo por caso de agresión sexual

La Federación Griega de Vela anunció que ha pedido la dimisión a uno de sus responsables, después de las revelaciones de la excampeona olímpica y mundial Sofia Bekatorou sobre las agresiones sexuales sufridas en el pasado.

Se trata de Aristeidis Adamopoulos, vicepresidente de la Federación.

Tras mostrarse "impactada" el sábado por las revelaciones de la deportista, la Federación decidió tomar medidas y prescindir de ese directivo. Bekatorou había contado jueves que sufrió agresiones sexuales poco después de haber participado en test para los Juegos de Sídney-2000.

Sofia Bekatorou, que tiene ahora 43 años, explicó que tenía 21 años cuando fue víctima de "acoso sexual y abuso" en una habitación de hotel por parte de un importante miembro de la Federación.

En un comunicado, la Federación precisó que solicitó la "inmediata dimisión" de ese responsable, cuyo nombre no fue hecho público por Bekatoru. No se facilitó en un primer momento la identidad del directivo, pero la Federación señaló este domingo que se trata del vicepresidente Adamopoulos.

Ese último, que dimitió también de sus funciones en el seno del partido en el poder Nueva Democracia, afirmó en un comunicado que quiere dar su versión de los hechos y no sufrir un juicio mediático.

"Pido al Estado, a las instituciones y a los medios que respeten a mi familia, a mis hijos y a mis nietos", solicitó.

La deportista tiene previsto reunirse con un fiscal la próxima semana.

Bekatorou es ahora madre de dos niños e indicó que en el momento no quiso denunciarlo por temor a que eso impidiera el desarrollo de su carrera. Añadió que el autor de los hechos sigue ocupando "una posición elevada" en el seno de la Federación.

"En la época no teníamos ningún respaldo de un psicólogo deportivo y no quería hablar de ello con mis padres porque me hubieran prohibido seguir con la vela", añadió en una teleconferencia organizada por las autoridades griegas sobre los abusos sexuales.

Sofia Bekatorou es una de las estrellas del deporte griego, sobre todo tras colgarse el oro en los Juegos de Atenas-2004 y el bronce en Pekín-2008.

Tiene además cuatro oros en Mundiales y dos en Europeos, a los que añade otras recompensas importantes.

