Iglesias apuesta por liberar a los líderes catalanes por interés del Estado

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. EFE/J.J. Guillén/Archivo

Madrid, 17 ene (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este domingo la posibilidad de indultar a los líderes independentistas catalanes ya que “el interés del Estado” requiere que estén “no solo libres sino representando la ciudadanía que les han votado”.

Iglesias ha planteado este argumento en el transcurso de una entrevista en el programa Salvados de la Sexta en el que ha asegurado que, a su juicio, la situación catalana no se puede solucionar con “cárcel y persecución” ya que “lo que hay es un problema político que sólo tiene soluciones políticas”.

Preguntado por el hecho de que considere al expresidente catalán Carles Puigdemont como un exilado y el rey Juan Carlos como un fugado, Iglesias ha planteado que Puigdemont está en Bruselas “no por haber robado, ni intentado enriquecerse, sino por llevar sus ideas políticas a un extremo y por vías, a mi juicIo erróneas” y que no deben ser “indiferentes al derecho”.

Por contra, en el caso de las acusaciones que pesan sobre el rey emérito “la consideración moral es completamente diferente” y por ello debería ser investigado por una comisión en el Congreso, que su partido propuso y se rechazó con el apoyo del PSOE.

“Pensaba que el PSOE iba a decir que sí” dado que los letrados de la cámara había dado el visto bueno a la comisión de investigación y “los primeros interesados en limpiar la imagen de la monarquía deberían ser los monárquicos”, ha lamentado.

Preguntado por las diferencias de Podemos con el PSOE dentro del Gobierno, Iglesias ha asegurado que “en política no hay que fiarse de casi nadie”, por eso, el Gobierno está basado no en una confianza mutua entre los líderes de ambos partidos sino “en una correlación de fuerzas y un acuerdo de gobierno que debe cumplirse, y sobre esa base se construye la experiencia de gobierno de coalición”.

Iglesias ha reconocido que “para que se cumpla un acuerdo hay que presionar incluso dentro del Gobierno”, como por ejemplo en el caso de los precios de la luz y la posibilidad de nacionalizar empresas del sector.

“Por supuesto que se puede nacionalizar una empresa, otra cosa es que todos los medios y las empresas digan que es una barbaridad, pero es perfectamente legal”, ha asegurado antes de reconocer que con “con 35 diputados no estamos en posición de convencer al Gobierno”.

Sobre si este tipo de diferencias entre los integrantes de Gobierno de coalición podría llevar a su disolución, el vicepresidente ha replicado: “es lo que querría la derecha, que hubiera una crisis de gobierno y que cayera”.

“Pero no va a caer, vamos a hacer toda la legislatura, a tener muchas discusiones y no vamos a estar de acuerdo en mucho temas (...pero el Gobierno) va a acabar la legislatura”, ha zanjado.