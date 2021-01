Hazaña del Navalcarnero

El delantero del Navalcarnero Juan Esnaider celebra el segundo gol de su equipo ante el Eibar, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se disputó en el Estadio Municipal Mariano González. EFE/Mariscal

Madrid, 17 ene (EFE).- El Navalcarnero, un modesto conjunto madrileño de Segunda división B, hizo historia al acceder a los octavos de final de la Copa del Rey tras remontar a todo un Primera como el Eibar (3-1),

Todo el trabajo desplegado en los días previos para retirar la nieve que había caído por el temporal encontró la recompensa ante 420 espectadores en el Mariano González, donde su equipo dio la sorpresa ante el cuadro de José Luis Mendilibar, que sucumbió pese a adelantarse por medio de Yoshinori Muto.

La ilusión del equipo de Luis Ayllón, que ya había eliminado a un Segunda como Las Palmas, pudo con la diferencia de dos categorías y se hizo acreedor a una victoria histórica. Primero empató con un penalti de Manu Jaimez a la media hora y en el segundo periodo Juan Esnáider, hijo del exjugador internacional argentino Juan Eduardo Esnaider, rubricó el triunfo con un doblete de puro '9'.

El Navalcarnero se convierte en el único equipo de Segunda B clasificado para los octavos, aunque quedan por resolverse la próxima semana los encuentros de los protagonistas de la Supercopa, Barcelona, Athletic, Real Madrid y Real Sociedad, en los campos de escuadras de dicha categoría como Cornellá, Ibiz Eivissa, Alcoyano y Córdoba. De momento es la gran revelación.

El Eibar, por su parte, ya estuvo a punto de caer en la ronda precedente en otra localidad madrileña, en Las Rozas tras ir con ventaja de 0-3 en el marcador. Esta vez fue incapaz y fue arrollado. Es el octavo conjunto de Primera que cae, tras ser eliminados en la segunda ronda Celta, Getafe, Atlético de Madrid y Huesca, y en esta tercera además Alavés, Cádiz y Elche.

En la sesión dominical de los diecisesisavos el resto de favoritos cumplieron, aunque sin alardes. El Valencia, último campeón copero (aún no se ha disputado la final entre Athletic y Real Sociedad), ganó al Alcorcón en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas por 0-2.

El joven francés Koba Koindredi encaminó el triunfo de los de Javi Gracia a los 12 minutos y en el tramo final, de falta directa, puso la puntilla Manu Vallejo.

Más apuros tuvo el pujante Villarreal en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife. Tuvo que esperar a los últimos compases para acabar con la resistencia del equipo canario gracias a un taconazo de Fer Niño, la gran confirmación de esta temporada en el bloque de Unai Emery.

El Granada, gracias a los tantos de Fede Vico y Jorge Molina encaminó pronto su victoria en La Rosaleda ante el Málaga (1-2), que no obstante puso emoción al final merced a una diana de Caye Quintana a un cuarto de hora del final. Semifinalista de la pasada edición el cuadro de Diego Martínez sigue soñando a lo grande.

Osasuna se deshizo del Espanyol (0-2), líder de Segunda división, en el RCDE Stadium también con dos goles en la primera media hora de Javi Martínez y Kike Barja. No cuajó un buen encuentro el equipo catalán y los hombres de Jagoba Arrasate progresaron a octavos sin sobresaltos.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini aprovechó su superioridad numérica ante el Sporting en El Molinón por expulsión de Marc Valiente a los 21 minutos para sentenciar igualmente antes del descanso. Se abonó así mismo al 0-2. Sergio Canales, de penalti, y Rodri Sánchez, una de las joyas de la cantera, tras una bella jugada individual, firmaron la victoria.