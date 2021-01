Fútbol/Copa.- (Crónica) El Navalcarnero hace historia en Copa ante el Eibar

Villarreal, Valencia, Granada, Betis y Osasuna avanzan a octavos



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Eibar sufrió este domingo la campanada de la Copa del Rey en la ronda de dieciseisavos al caer (3-1) ante el Navalcarnero, de Segunda División B, mientras que Villarreal, Valencia, Granada, Betis y Osasuna cumplieron como 'Primeras' para llegar a octavos.



Los de José Luis Mendilibar salieron sonrojados de su visita a la Comunidad de Madrid. El conjunto local comenzó por debajo, con el tanto de Muto al cuarto de hora, pero dio la mayor sorpresa hasta ahora en esta ronda que se completa el lunes. A la media hora empató Manu Jaimez de penalti y el Eibar empezó a desaparecer.



Los vascos apenas comparecieron en la segunda parte, ni corrieron, ni apretaron, ni atacaron, mientras el Navalcarnero se fue arriba con todo. Esnáider, hijo del jugador argentino de los 90, plasmó esa superioridad madrileña con un doblete que clasifica a los de Segunda B por primera vez en su historia a octavos de la Copa.



El pase más sufrido de los a priori favoritos fue el del Villarreal, en el último minuto con un taconazo de Fer Niño, en Tenerife (0-1). El 'submarino' tuvo la posesión pero no supo qué hacer con ella. La primera parte fue un horror, sin ocasiones ni ritmo, y la segunda caminó por el mismo guión muchos minutos. Raba la tuvo en la reanudación para los de Unai Emery.



El técnico de los amarillos sacó la calidad de su banquillo pero el Tenerife se defendió bien con opciones a la contra. La prórroga parecía ya inevitable cuando llegó lo más emocionante de la tarde, con un balón al poste y el gol de Niño. La euforia estuvo muy cerca de cambiar de barrio en el descuento, pero Rulli evitó el empate de Zarfino y confirmó el pase a octavos del 'submarino'.



Además, el Valencia estará en esta ronda con un triunfo (0-2) sobre el Alcorcón, con cierto suspense hasta el gol de falta de Vallejo en la recta final. Koba adelantó a los 'che' temprano, pero en el segundo tiempo el conjunto madrileño tuvo varias opciones de gol. El Valencia reaccionó y perdonó hasta que Vallejo confirmó el pase del último campeón de Copa, con la del año pasado pendiente.



Osasuna no tuvo problemas para avanzar ante un Espanyol que falló en los dos goles visitantes en el primer tiempo. Los pericos no funcionaron bien con David López y Fran Mérida en el centro del campo y Javi Martínez Kike Barja pusieron el 0-2 a la media hora en el RCDE Stadium. Vicente Moreno metió a Raúl de Tomás, Embarba y Darder en el segundo tiempo pero no llegaron los goles.



Con un guión parecido avanzó el Granada ante el Málaga, ya que a la media hora también mandaba 0-2, con los goles de Fede Vico y Jorge Molina. Los de Diego Martínez volvieron a demostrar su ambición constante en cada partido y competición. El Granada ganó siendo protagonista en La Rosaleda y haciendo los goles en dominio del balón. Los cambios y el gol de Caye Quintana cambiaron a un Málaga que le faltó poco para forzar al menos la prórroga.



Los goles a la media hora también fueron el panorama en Gijón, donde el Sporting cayó (0-2) ante el Real Betis. El choque estuvo marcado por la expulsión a los 20 minutos de Marc Valiente, que inició la caída de los locales. Y es que poco después llegaron los tantos de Canales y Rodri. El Sporting lo intentó hasta el final para despedirse al menos con la cabeza alta.



--RESULTADOS Y PROGRAMA.



-Dieciseisavos de final.



- Sábado 16.



UD ALMERÍA-DEPORTIVO ALAVÉS 5-0.



SCR PEÑA DEPORTIVA-REAL VALLADOLID 1-4.



GIRONA-CÁDIZ 2-0.



FUENLABRADA-LEVANTE 1-1 (2-4, en penaltis).



LEGANÉS-SEVILLA 0-1.



RAYO VALLECANO-ELCHE 2-0.



- Domingo 17.



ESPANYOL-OSASUNA 0-2.



MÁLAGA-GRANADA 1-2.



CDA NAVALCARNERO-EIBAR 3-1.



SPORTING-BETIS 0-2.



ALCORCÓN-VALENCIA 0-2.



TENERIFE-VILLARREAL 0-1.



- Miércoles 20.



CÓRDOBA-REAL SOCIEDAD 19:00.



ALCOYANO-REAL MADRID 21:00.



- Jueves 21.



UD IBIZA EIVISSA-ATHLETIC CLUB 19:00.



CORNELLÁ-FC BARCELONA 21:00.