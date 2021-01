El partido de oposición Unamos propone unidad contra Ortega en Nicaragua

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 17 ene (EFE).- La Unión Democrática Renovadora (Unamos), antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y antes escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lanzó este domingo una propuesta de unidad contra el presidente Daniel Ortega, en el primer mensaje bajo su nueva denominación, de cara a las elecciones de noviembre próximo.

"La suma de todas las energías, la unidad de todas las fuerzas, es lo que puede hacer la diferencia. Unidad para abrir las cárceles, para abrir las fronteras para el retorno seguro de las personas exiliadas, para lograr elecciones limpias y transparentes, para derrotar al régimen que nos oprime", dijo la presidenta de Unamos, Suyen Barahona, en el mensaje del partido, emitido por sus redes sociales.

Unamos, fundado como MRS en 1995 por disidentes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cambió de nombre el viernes pasado, no solamente para tomar distancia del sandinismo, sino también para captar a personas que "comparten" sus objetivos pero que no los aceptaban como sandinistas.

Según Barahona, Unamos, que aboga por "la liberación de los presos políticos", es un partido que "cree en la necesaria unidad de todas y todos los nicaragüenses para salir adelante, para dejar atrás la dictadura que nos impide progresar y avanzar hacia una Nicaragua mejor".

El tema de la unidad está en debate en Nicaragua, ya que es la única manera en que los opositores creen que pueden derrotar a Ortega en los comicios del 7 de noviembre próximo, pero esta parece estar lejos de concretarse, luego de que el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), anunció que no estaba dispuesto a compartir acera con organizaciones ajenas a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El MRS, que también abandonó el emblema que representaba el sombrero del héroe Nacional Augusto C. Sandino, y cambió de estatutos para renunciar al sandinismo, fue fundado hace casi 26 años por el escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez Mercado, actualmente retirado de la política, y la exguerrillera y exministra de Salud Dora María Téllez, entre otros.

A este partido, que fue despojado de su personalidad jurídica en 2008, un año después de la vuelta de Ortega al poder, han pertenecido figuras como el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, el economista y exaspirante presidencial Edmundo Jarquín, el exgeneral Hugo Torres, y los exguerrilleros y excomandantes Henry Ruiz y Luis Carrión.

También ha recibido apoyo de personajes ilustres, como el fallecido poeta y sacerdote trapense Ernesto Cardenal (1925-2020), y la poetisa y escritora Gioconda Belli.

Actualmente Unamos es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los movimientos cívicos que rechazan a Ortega, y que integran la opositora Coalición Nacional, que fue llamada durante su instalación a ser la gran fuerza política que enfrente a los sandinistas en la próximas elecciones.