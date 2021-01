El barcelonista Luka Cindric se perderá el resto del Mundial por lesión

El jugador del FC Barcelona Luka Cindric (i) lanza a puerta. EFE/David Fernández/Archivo

Madrid, 17 ene (EFE).- El central de la selección croata Luka Cindric, jugador del Barcelona, no podrá jugar en lo que resta de Mundial, tras lesionarse durante el encuentro que enfrentó el pasado viernes a Croacia con Japón y en el que los balcánicos no pudieron pasar del empate (29-29).

"Durante el partido con Japón Luka Cindric se resintió de una lesión en la ingle, que ya le había afectado antes, por lo que no podrá jugar más partidos en este Mundial", señaló la Federación croata.

Cindric regresará a Barcelona ante la imposibilidad, como consecuencia de la "burbuja" en la que viven los equipos en este Mundial, de tratarse en Egipto.

"Nuestro equipo médico en Alejandría hizo todo lo posible, pero en la 'burbuja' que se encuentra el equipo, lamentablemente no es posible por lo que se decidió que Cindric regresa a Barcelona para continuar su tratamiento", añadió la nota de la Federación Croata de Balonmano.

Luka Cindric, que ya jugó lesionado la final del pasado Europeo, será sustituido por Janko Kevic, que debutará en el encuentro que enfrentará esta tarde (18:00) al equipo balcánico con Angola.

El central del Nexe no será sin embargo la única novedad en el conjunto croata, ya que el seleccionador Lino Cervar decidió incluir en la lista, esta vez por motivos técnicos, al joven lateral Halil Jaganjac por el pivote Marin Sipic.