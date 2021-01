EEUU.- Giuliani será parte del equipo jurídico de Trump para el 'impeachment' en el Senado

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El exalcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, 'Rudy' Giuliani, ha asegurado este sábado a ABC News que forma parte del equipo jurídico que está preparando la defensa legal del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, para el 'impeachment' que deberá afrontar en el Senado.



Giuliani, que fue uno de los abogados más activos en el intento fallido de disputar el resultado electoral de Trump, ha asegurado estar preparado para argumentar por qué el rechazo a los resultados electorales no es equivalente a "incitar a la violencia".



Giuliani fue uno de los ponentes en el mitin previo al asalto al Congreso del pasado 6 de enero y en su intervención hizo mención a llevar a cabo un "juicio por combate" sobre los resultados electorales.



La Cámara de Representantes, con el voto de todos los demócratas y diez congresistas republicanos --la mayor cantidad de miembros del partido del presidente que votan a favor de destituirlo en la historia-- aprobó el pasado miércoles el segundo 'impeachment' a Donald Trump.



Trump se ha convertido así en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en tener que afrontar dos procesos de destitución.



La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, aún no ha enviado el artículo que acusa a Trump de "incitar a la insurrección" al Senado, donde se necesita el voto de 17 senadores republicanos además de los 50 demócratas para que salga adelante.



En caso de que eso ocurriera, Trump no podría presentarse de nuevo a la Presidencia u otro cargo federal en 2024.



En este segundo juicio político, el magnate neoyorquino no contará con el asesoramiento de algunos de los miembros más prominentes de su equipo jurídico de confianza como Pat Cipollone, quien según varios medios se mostró crítico en una reunión con Trump con los planes para continuar disputando el resultado electoral de las elecciones del pasado 3 de noviembre.