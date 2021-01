Coronavirus.- La segunda tanda de vacunas llega a Argentina en una jornada con casi 9.000 nuevos casos de coronavirus

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La segunda tanda de vacunas contra el coronavirus ha llegado a Argentina en una jornada en la que se han detectado 8.932 nuevos casos de coronavirus en el país.



300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V han llegado a Buenos Aires este sábado tras un vuelo de 16 horas desde Moscú.



En las últimas 24 horas, también se han registrado 68 fallecimientos, lo que supone que, en lo que va de pandemia, Argentina ha contabilizado 1.791.979 contagios y 45.295 fallecimientos causados por el coronavirus.



Según la última actualización del Ministerio de Salud recogida por la agencia estatal Télam, 3.578 personas están ingresadas y las unidades de cuidados intensivos se encuentran a un 59 por ciento de ocupación en el Área Metropolitana de Buenos Aires y un 54 por ciento en el resto del país.



DEBATE SOBRE EL COMIENZO DE CLASES



El país vive inmerso en un debate sobre cuándo deben comenzar las clases presenciales después de casi un año en el que los menores no han acudido a las aulas durante la pandemia.



El presidente del país, Alberto Fernández, ha asegurado que el retorno a las clases es "prioritario" y ha fijado marzo como fecha inicial. También ha asegurado que se recuperarán los contenidos que no se impartieron en 2020.



Algunos sindicatos docentes habían asegurado que no acudirían a las aulas hasta ser vacunados.



El antecesor de Fernández y rival político, Mauricio Macri publicó una carta el pasado jueves alertando de que se perdía "el potencial de una generación de jóvenes" con las aulas cerradas, lo que ha motivado que Fernández le acuse de "oportunismo político".