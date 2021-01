Corea del Norte celebra una sesión de su parlamento tras concluir su congreso

Vista general la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte en Pyongyang, Corea del Sur. EFE/Yonhap/Archivo

Seúl, 17 ene (EFE).- Corea del Norte celebra este domingo una sesión de la Asamblea Popular Suprema, el parlamento de facto del país, para tratar lo decidido en el el congreso del partido único que concluyó el pasado martes, según recogen hoy los medios estatales.

Los 687 miembros de la Asamblea Popular suelen reunirse en una sesión anual para aprobar presupuestos o nombramientos del Gabinete, normalmente en marzo o abril, aunque en esta ocasión la cita se ha adelantado a la misma semana en que terminó el VIII congreso del Partido de los Trabajadores.

El considerado número dos del régimen y presidente del consejo al frente de la Asamblea Popular, Choe Ryong-hae, participó en la víspera junto a otros parlamentarios en una ofrenda foral ante las estatuas de los antiguos líderes norcoreanos Kim Il-sung y Kim Jong-il, celebrada antes del inicio de la sesión, según recoge hoy la agencia estatal KCNA.

Se espera que durante la sesión parlamentaria se ratifiquen las decisiones tomadas en el congreso del partido único, entre ellas el nombramiento del líder Kim Jong-un como secretario general del Partido de los Trabajadores, cargo que antes ocuparon su padre y su abuelo y que refuerza su figura al frente del régimen.

El concilio también decidió otros cambios en el organigrama de la cúpula del régimen, entre los que destaca el nombramiento de Jo Yong-won, considerado un cercano colaborador de Kim Jong-un, como uno de los cinco miembros del presídium del buró político, principal órgano de decisión del partido.

Jo se convirtió así en una de las cinco figuras más poderosas del régimen junto a los otros cuatro miembros del presídium, entre los que están el líder supremo y el citado Choe.

Se espera que durante la sesión parlamentaria Jo sea también nombrado miembro de la Comisión de Asuntos Estatales, otro de los órganos más relevantes de la cúpula del régimen,

Por su parte, la hermana del líder, Kim Yo-jong, no fue incluida durante el congreso en la lista de miembros alternos del buró político del partido, donde fue incluida por primera vez en 2017, y durante la sesión parlamentaria podría decidirse si formará parte de la Comisión de Asuntos Estatales.

Su inclusión o no en ese órgano arrojaría luz sobre la incógnita de si ha perdido estatus en el régimen tras acompañar a su hermano en muchos de las reuniones y actos clave de los últimos años, entre ellos las cumbres con el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la sesión parlamentaria, en la que no se espera la participación del líder supremo, está prevista también la aprobación del presupuesto de defensa norcoreano, después de que Kim reiterara durante el congreso su intención de seguir desarrollando sus sistemas armamentísticos para disuadir a Washington.