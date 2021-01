Centroamérica.- Ejército de Guatemala detiene la caravana después de que 9.000 migrantes entraran ilegalmente en el país

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Guatemala se ha interpuesto este sábado frente a la caravana migrante que aspira a llegar a Estados Unidos y les ha pedido que vuelvan a Honduras después de que unas 9.000 personas cruzaran de manera ilegal la frontera entre ambos países centroamericanos.



Se han producido choques violentos entre algunos integrantes de la caravana y los militares que se han saldado con varios arrestos, pero la mayoría de los migrantes permanecen a la espera de una decisión de las Fuerzas Armadas de Guatemala.



"Es imposible que puedan seguir su ruta, los invitamos a que regresen a su lugar de origen, no van a pasar", les ha asegurado el director de Migración, Guillermo Díaz, según el diario local 'Prensa Libre'.



Sin embargo, la caravana permanece estática esperando una solución, ya que aseguran que el retorno a Honduras no es una opción por la falta de oportunidades.



Guatemala había endurecido los requisitos para la entrada en el país ante la expectativa de una nueva caravana de migrantes en medio de la pandemia del coronavirus y había exigido PCR negativo y pasaporte a quien quisiera cruzar la frontera desde Hondura, requisitos que cumplieron varios centenares que cruzaron la frontera de manera legal antes de que se produjera una entrada masiva de forma ilegal.



El Gobierno de Guatemala ha pedido en un comunicado a los gobiernos del Istmo centroamericano "tomar acciones" para evitar riesgos de propagación del coronavirus y en concreto ha llamado a las autoridades en Honduras a "contener la salida masiva de sus habitantes".



El Ejecutivo ha señalado que ha declarado el estado de prevención en siete departamentos del país y ha condenado "cualquier acción que incite a realizar migraciones irregulares".



MÉXICO PREPARA SU FRONTERA SUR



Ante lo sucedido en Guatemala, México ha reforzado su frontera sur para prepararse para la eventual llegada de la caravana.



El Gobierno mexicano se ha unido al guatemalteco en sus reclamos a Honduras a través de un comunicado enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores del país en el que se pide al país centroamericano a que "atiendan, oportunamente, este flujo irregular de personas migrantes, de tal manera que prevengan futuros desplazamientos".



Asimismo, también ha apoyado al Ejecutivo de Guatemala del que ha aplaudido su actuación.



De acuerdo al diario mexicano 'El Universal', cientos de miembros de la Guardia Nacional, personal del Ejército y la Armada se han sumado a los 500 agentes migratorios presentes en la frontera.



El Gobierno ha recalcado que atenderá a los migrantes y que el objetivo es que si traspasan la frontera, lo hagan de manera segura y tras una revisión sanitaria.



México militarizó su frontera sur después de que la proliferación de las caravanas migrantes hiciera que Estados Unidos amenazara con imponer nuevos aranceles a México. A cambio, el Gobierno de Donald Trump se comprometió a aprobar un plan de ayuda a los estados centroamericanos que no se concretó.



Un plan de características similares es también una de las promesas de campaña del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.