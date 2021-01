32-32. Brasil rescata un empate en un encuentro que tenía perdido

EFE/EPA/Khaled Elfiqi

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- La selección brasileña sumó un valioso punto, que mantiene muy vivas sus opciones de clasificación a la segunda fase del Mundial de Egipto, al empatar este domingo 32-32 con la de Túnez, en un choque en el que entró en los últimos 35 segundos con una desventaja de dos goles (32-30).

Pero ni aún así se rindió el conjunto brasileño, que volvió a mostrar el mismo carácter irreductible que le permitió empatar (29-29) con España en la primera jornada, tras enjugar una desventaja de seis goles en el marcador.

Si increíble fue la reacción de los sudamericanos ante los “Hispanos”, de milagrosa puede clasificarse la remontada protagonizada este domingo ante Túnez.

Tras recortar su desventaja (32-31) con un rapidísimo gol de Gustavo Rodrigues, Brasil dispuso una defensa individual por toda la pista para provocar el error de los norteafricanos.

Una circunstancia que no impidió a Túnez disponer de un clarísimo lanzamiento que Mosbah Sanai, completamente solo en la línea de seis metros, no logró transformar en gol.

El conjunto brasileño no lo desaprovechó y puso la igualada (32-32) en el marcador por medio del extremo Guilherme Torriani a menos de diez segundos para la conclusión.

Brasil tuvo que esperar a la revisión del videoarbitraje para poder celebrar el empate, tras el fortísimo latigazo final de Anouar Ben Abdallah que, tras tocar en el larguero, no acabó de traspasar la línea de gol.

Un empate que mantiene muy vivas las opciones de clasificación de Brasil, novena en el último Mundial, para la segunda fase del torneo, y se jugará su pase a la siguiente ronda el próximo martes ante Polonia.