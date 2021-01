Registran unos 90 sismos frente a las costas de Ecuador desde el 8 de enero

Según el Instituto Geofísico, en las últimas horas se han registrado cuatro sismos de entre 3,75 y 4,26 grados en la escala abierta de Richter, todos frente a las costas de Esmeraldas. EFE/Archivo

Quito, 16 ene (EFE).- Unos noventa sismos se han registrado frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas desde el pasado 8 de enero, informó este sábado a Efe la directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Silvana Hidalgo.

"Lo que estamos registrando es un enjambre sísmico desde el 8 de enero, y hemos registrado alrededor de noventa sismos, que son relativamente superficiales y tienen profundidades de 10-12 kilómetros", razón por la que la gente los siente pese a las magnitudes moderadas, dijo Hidalgo.

Añadió que "el sistema es complejo. Estamos hablando de una zona de subducción que abarca prácticamente toda la costa de América del Sur, y entonces, evidentemente, la geodinámica no se detiene".

"Sismos en esta zona de subducción se van a generar siempre", dijo al anotar que es "difícil" decir, específicamente, las razones de este enjambre.

Entre las hipótesis figuran "un reacomodamiento de los esfuerzos en respuesta al sismo de Pedernales (2016), o puede ser simplemente que la estructura localmente tiene que reacomodarse. Sin embargo, es difícil decir con certeza" la razón principal por la que este enjambre se produce, recalcó.

En abril próximo se cumplirán cinco años de uno de los terremotos más destructivos de la historia reciente de Ecuador, de magnitud 7,8.

Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, causó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Dicho terremoto azotó con intensidad a las provincias de Esmeraldas (fronteriza con Colombia) y su vecina Manabí, ambas situadas en la costa, pero también afectó otras zonas y se sintió con fuerza, incluso, en la capital ecuatoriana, Quito, situada en la provincia de Pichincha, localizada en la zona andina del país.

ZONA SÍSMICA

Hidalgo detalló que en el máximo sismo registrado en el enjambre desde el 8 de enero tuvo lugar el viernes, con una magnitud de 4,9.

Según el Instituto Geofísico, en las últimas horas se han registrado cuatro sismos de entre 3,75 y 4,26 grados en la escala abierta de Richter, todos frente a las costas de Esmeraldas.

De acuerdo a la fuente, a las 08:38 hora local (13:38 GMT) de hoy se registró un sismo de 3,86 grados, a una profundidad de 7 kilómetros, y a 32,1 kilómetros de Esmeraldas.

Un sismo de 4,26 grados ocurrió a las 05:55 hora local (10:55 GMT) a una profundidad de 5 kilómetros y a 29,72 kilómetros de la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia del mismo nombre.

Doce minutos antes de ese sismo ocurrió otro de magnitud 4,20 a 10 kilómetros de profundidad y a 22,79 kilómetros de Esmeraldas, y a las 02:27 hora local (07:27 GMT) se produjo uno más, de magnitud 3,75, a una profundidad de 6,61 kilómetros y a 37,89 kilómetros de Esmeraldas.

El enjambre "es un recordatorio de que estamos en una zona sísmica por excelencia. Hemos tenido varios terremotos de magnitud mayor a siete en el margen costero", dijo Hidalgo al anotar que "de manera permanente debemos estar preparados" para la ocurrencia de sismos.

"No puedo decir que esto es un premonitor de un sismo mayor porque es algo que tampoco la ciencia es capaz de determinar ahora. Lo más probable, de acuerdo a experiencia que tenemos con este enjambre, es que se mantenga por varios días, incluso por varias semanas más, y que, una vez que tome equilibrio el sistema, vuelva a la etapa precedente y los sismos terminen", anotó.

Y aunque eso "es lo más probable" -agregó- "no podemos descartar jamás que un sismo de magnitud más alta se pueda dar en esos sectores, ya se han dado, y es normal que se den porque eso es lo que sucede en una zona de subducción".

ANILLO DE FUEGO

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.