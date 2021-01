Los Angeles Lakers se hace con la victoria contra New Orleans Pelicans por 112-95

Los Angeles Lakers logró ganar como local a New Orleans Pelicans por 112-95 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Los Angeles Lakers lograron la victoria a domicilio contra Oklahoma City Thunder por 99-128, por lo que tras el encuentro acumularon seis victorias seguidas, mientras que los de New Orleans Pelicans perdieron fuera de casa con LA Clippers por 111-106, por lo que tras el partido sumaron un total de seis derrotas seguidas. Con este resultado, Los Angeles Lakers acumula 11 victorias en 14 partidos disputados en la competición, mientras que New Orleans Pelicans se queda con cuatro victorias en 11 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonista y dominador a New Orleans Pelicans, alcanzó una diferencia de 14 puntos (14-28) y acabó con un resultado de 20-28. Posteriormente, durante el segundo cuarto los jugadores de Los Angeles Lakers lograron aproximarse en el electrónico, que terminó con un resultado parcial de 37-30. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 57-58 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, hasta que al final terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado parcial 27-16 y un 84-74 de resultado global. Por último, en el último cuarto los locales se distanciaron en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial de 12-0 y tuvieron una diferencia máxima de 23 puntos (106-83), y el cuarto acabó con un resultado parcial de 28-21. Tras todo esto, los jugadores cerraron el luminoso del partido con un resultado de 112-95 para los jugadores del equipo local.

Junto a todo esto los jugadores más destacados de Los Angeles Lakers fueron Lebron James y Kyle Kuzma, que consiguieron 21 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes y 11 puntos, una asistencia y 13 rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Zion Williamson y Brandon Ingram por sus acciones en el partido, con 21 puntos, cuatro asistencias y 12 rebotes y 20 puntos, cinco asistencias y tres rebotes respectivamente.

Tras conseguir la victoria, el próximo choque de Los Angeles Lakers será contra Golden State Warriors en el Staples Center, mientras que en el próximo encuentro, New Orleans Pelicans jugará contra Sacramento Kings en el Golden 1 Center.