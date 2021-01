J.J. Vaquero explica la polémica generada con los chistes sobre las adicciones de Maradona

16/01/2021 J.J. VAQUERO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 17 (CHANCE)



La muerte de Maradona fue un hecho histórico que recordaremos siempre por la pérdida de un grande del fútbol que hizo historia con su arte con la pelota. Un acontecimiento que sirvió para muchos medios de comunicación y rostros conocidos para mostrar su opinión y como siempre, hubo de todo. También hubo quien estuvo en la polémica por la declaración de chistes en un día, que quizás, no era el momento.



Esto fue lo que le pasó al humorista José Juán Vaquero quien hizo unos chistes en el día del fallecimiento de Maradona y que fue muy criticado en redes sociales. Hoy ha aparecido en la alfombra roja de los premios Forqué y ha explicado con total sinceridad que no los hizo con mala intención:



"Es que me pareció hasta bonito, azul con las rayas blancas, que parecía la bandera de Argentina, lo volvería a hacer, claro" nos ha confesado el humorista. Y es que recibió muchas críticas porque no era el día oportuno para hacer bromas sobre las adicciones que tenía el jugador de fútbol: "La gente le pareció que no era el día para hacer un chiste sobre sus adicciones".



En cuanto a si entiende las críticas que recibió ese día, Vaquero nos confiesa que: "Totalmente, las entiendo, me afectan muchísimo y por eso no las leo. Lo he hecho por hacer reír a la gente. Lo he hecho porque me apeteció. Entiendo que a la gente que le guste Maradona le molestase, pues que me dejen de seguir".