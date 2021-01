Fútbol/Supercopa.- Sánchez Vera: "La dedicatoria va para Virginia, es la luz de este equipo"

15/01/2021 José Luis Sánchez Vera durante el partido entre el Atlético y el FC Barcelona de la Supercopa de España Femenina 2021 DEPORTES DEPORTES FÚTBOL DEPORTES ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA FÚTBOL FEMENINO SUPERCOPA DEPORTES ALMERÍA RFEF



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid Femenino, José Luis Sánchez Vera, dedicó el título de la Supercopa de España a Virginia Torrecilla, quien levantó el trofeo junto a la capitana Amanda Sampedro, después de una final ante el Levante (0-3) que dejó la "intensidad" que espera ver en su equipo.



"Es una satisfacción, un título, de esas cosas bonitas por las que trabajas en el mundo del fútbol. Esto es premio a un cuerpo técnico y equipo que empezó a preparar en julio, gente que está gente que no, hemos creído, hemos tenido una luz que era Virginia. El Atlético de Madrid siempre sale a competir y hemos tenido dos buenos partidos y es merecedor de esta Supercopa", dijo.



El técnico rojiblanco, que volvió en la previa a este torneo al que fue ya su banquillo, se acordó de manera especial de una Vir que, en lucha para superar un tumor cerebral, también fue arropada por sus compañeras, con el detalle de subir al palco a por la copa. "La dedicatoria va para Vir, es la luz que mueve este equipo. Tenía una deuda pendiente a nivel personal por la final de Copa de la Reina en Granada, y era un peso que me quería quitar", afirmó.



Por otro lado, Sánchez Vera confió en ver en su equipo la versión de este torneo para remontar posiciones en la liga. "María (Pry) me conoce muy bien, yo conozco a María, teníamos muy estudiado. Es una característica que me gusta implantar en los equipos 30 minutos de alto ritmo, sabíamos que el Levante plantea partidos muy abiertos y que si teníamos ese punto por encima de circulación por dentro podíamos hacer daño", explicó.



"En la primera media hora hemos hecho esas tres ocasiones y la final la hemos redirigido a ese contexto. Ojalá veamos esta intensidad, ser capaz de encontrarse. Es un poco el escenario que a mí me gusta plantear, vertical", añadió, señalando a ese inicio en especial rompedor, con los tres goles en la primera media hora.