Fútbol.-Marcelino: "Tenemos que pensar que Messi va a jugar y a su mejor nivel"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, explicó como "indudable" que si juega Messi este domingo la final de la Supercopa de España con el Barça el cuadro vasco tendrá menos opciones de ganar el título, pero dejó claro que la idea e ilusión de su equipo no variará por la presencia o no del argentino.



"Nosotros tenemos que jugar en función de nosotros mismos, pero vamos a tener en cuenta cómo juega el rival. No cambiaremos conceptos prioritarios. No variaremos nuestra idea en función de que juegue Leo (Messi) o no, pero es indudable que su participación y su presencia en el campo nos va a agravar las posibilidades de victoria, así lo demuestran los hechos y así lo reconocen sus propios compañeros", dijo en rueda de prensa.



El técnico de los 'leones' respondió en su primera pregunta previa a la final en La Cartuja (Sevilla) a la gran incógnita del duelo, la presencia o no de un Messi que arrastra unas molestias. "Tenemos que pensar que va a jugar y va a estar a su mejor nivel y que nosotros tenemos que impedírselo", dijo.



Además, Marcelino entendió que para el Barça la Supercopa pueda ser un título menor. "El Barça normalmente está muy próximo a ganar varios títulos. El Athletic tiene menos posibilidades, las que tiene, tiene que hacer todo lo posible y más para conseguirlo. Es lo que estoy seguro que va a hacer", afirmó, al tiempo que confió en tener a todos disponibles aunque tienen algunos problemas antes del último entrenamiento Dani, Williams y Muniain.



Por otro lado, el nuevo técnico del Athletic, que afrontará su tercer partido, segundo contra el Barça y la semifinal contra el Real Madrid, apuntó que ante los blancos ya hubo una mejoría. "No variamos mucho los planteamientos. Una cosa es la idea inicial, si somos eficaces y lo que influye el rival. Hicimos bastantes más cosas el día del Madrid que contra el Barça, así que en poco tiempo hubo una progresión", apuntó.



"Los jugadores están a tope, como cañones, con una ambición que se comen el mundo y tienen la intención de ganar. No he tenido una especial atención a nivel de motivación. Si acaso hay exceso de motivación. Van a hacer el esfuerzo y el juego que desean para intentar ser campeones. Para el Athletic ganar este trofeo ganando al Madrid y al Barça sería la leche", añadió.



En cuanto al duelo ante los azulgrana hace un mes, derrota 2-3 en San Mamés, Marcelino celebró tenerlo como referencia. "Sin ninguna duda que nos sirve como referencia. Qué puede ser mejor que enfrentarte a un rival para conocerle. No creo que hayamos mejorado mucho, son más largos los procesos que 10 días y tres partidos. Hemos analizado bien el partido. Prefiero jugar esta final después de habernos enfrentado a ellos que si no lo hubiéramos hecho", dijo.



Por último, "prudente" tras la gran victoria sobre el Madrid, Marcelino no quiso mezclar su salida del Valencia, tras ser campeón de Copa del Rey, y jugar ahora una Supercopa de España que mereció con el equipo 'che'. "Son dos situaciones diferentes. Me ha tocado estar aquí, pero los jugadores del Athletic y el cuerpo técnico anterio son protagonistas de estar aquí, yo una pequeña incidencia del Madrid aquí. Una situación extraña en Valencia de prescindir de mis servicios no la compararía con estar aquí", terminó.