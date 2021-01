El canadiense Nick Taylor es el nuevo líder; Niemann, séptimo, a tres golpes

El golfista canadiense Nick Taylor. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Honolulu (Hawai), 15 ene (EFE).- El canadiense Nick Taylor completó la segunda ronda del torneo Sony Open, del PGA Tour, con el mejor registro de 62 golpes (-8) que le permitió sumar 128 (-12) y ser el nuevo líder, con dos impactos de ventaja sobre un grupo de cinco jugadores estadounidenses que compartieron el segundo lugar.

Taylor, de 32 años, estuvo brillante en todo el recorrido con solidez tanto en los golpes largos como en los putts dentro del green para acabar el recorrido, en el Waialae Country Club de Honolulu, con un eagle, el que logró en el hoyo 18, siete birdies y el bogey (hoyo 14), que le impidió haber tenido jornada perfecta.

Antes que Taylor diese el salto al liderato, Stewart Cink, Webb Simpson, Russell Henley, Vaughn Taylor y Chris Kirk, lo habían compartido al sumar 130 golpes cada uno después de haber entregado tarjetas firmadas de 65 (-5), 64 (-6), 66 (-4), 65 (-5) y 65 (-5), respectivamente.

Mientras que el joven chileno Joaquín Niemann, que había iniciado la jornada como líder (62, -8), junto al estadounidense Manalti, no tuvo la misma brillantez y perdió seis puestos después de entregar tarjeta firmada de 69 (-1) para sumar 131 (-9) y compartir el séptimo lugar con otros siete jugadores.

Niemann, de 22 años, que la pasada semana se quedó a las puertas de su segundo título de la PGA Tour al acabar segundo en el Sentry Tournament Champions, tras perder el desempate frente al estadounidense Harris English, después de haber concluido la primera ronda del Sony Open con un eagle en el hoyo 18, el viernes apenas logró dos birdies y cometió un bogey.

Pero sigue con todas las posibilidades de luchar durante el fin de semana por el título.

Más brillante tuvo la jornada el argentino Nelson Ledesma con relación a la primera ronda, al concluir el recorrido con registro de 66 golpes (-4) que le permitieron sumar 133 impactos (-7), recuperar 21 puestos, y compartir el decimonoveno lugar de la clasificación con otros 15 jugadores, incluido el mexicano Carlos Ortiz.

El golfista mexicano, campeón del pasado Open de Houston, acabó el recorrido con 67 golpes (-3) y al igual que Niemann y Ledesma estará en la lucha durante todo el fin de semana por el título.

Otros dos jugadores latinoamericanos, el argentino Emiliano Grillos y el colombiano Sebastián Muñoz, junto con el español Sergio García acabaron tarjetas de 70 (par), 70 (par) y 66 (-4), respectivamente, que les permitieron sumar 136 golpes (-4) con los que superaron el corte.

García, que no tuvo su mejor comienzo de torneo con una tarjeta firma de 70 golpes (par), respondió en la segunda de manera brillante para hacer un registro perfecto de 66 (-4), recuperar 42 puestos, colocarse en el 57, compartido con Grillo, Muñoz y otros 14 jugadores.

Mientras que el mexicano Abraham Ancer, que entregó tarjeta firmada de 68 golpes (-2) sumó 137 (-3) y no pudo superar el corte, al igual que tampoco lo pudieron hacer el puertorriqueño Rafael Campos (139, -1) y el argentino Fabian Gómez (144, +4).