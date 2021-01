Casi la mitad de los peruanos no quiere vacunarse contra la covid-19

Dos hombres esperan para realizarse una prueba de covid-19 en uno de los Centros Covid para descarte y detección del coronavirus instalados por el Ministerio de Salud de Perú ayer, en el Distrito de Santa Anita, en Lima (Perú). EFE/Luis Angel Gonzales

Lima, 16 ene (EFE).- Casi la mitad de los peruanos no quiere recibir la vacuna contra la covid-19 pese a que el país se encuentra en el inicio de la segunda ola de la pandemia y durante buena parte del 2020 ostentó la tasa de mortalidad más alta del mundo por esta enfermedad.

Según un sondeo de la encuestadora Ipsos publicado este sábado en el diario El Comercio, un 48 % de los peruanos se negaría a recibir actualmente la vacuna, cuya aplicación en Perú será voluntaria y gratuita por parte del Estado.

Este porcentaje es prácticamente el doble que cinco meses atrás, pues en agosto de 2020, durante el peor momento de la primera ola de la pandemia en Perú, solo el 22 % de los peruanos se negaba a ser vacunado.

Los contrarios a la vacuna han crecido casi de manera proporcionalmente inversa a los partidos de recibirla, que hace cinco meses eran el 75 % y ahora son el 48 %, igualados con los reacios a ser inoculados.

DESCONFIANZA SOBRE EFECTOS SECUNDARIOS

Entre los motivos para no recibir la vacuna, un 52 % aseveró que todavía no se conocen todos los efectos secundarios y un 30 % porque piensa que la vacuna se desarrolló demasiado rápido y deben de haberse cometido errores en el proceso.

La encuesta se realizó del 13 al 15 de enero a 1.210 personas adultas del ámbito urbano y rural de las 25 regiones del país, con un margen de error del 2,8 %.

El Gobierno peruano ha alcanzado acuerdos por cantidades suficientes como para vacunar a toda su población, compuesta de 32,6 millones de habitantes.

VARIOS ENSAYOS CLÍNICOS EN PERÚ

Precisamente Perú se proveerá de vacunas de los laboratorios de Sinopharm (China) y AstraZeneca (Reino Unido), dos de las empresas que han realizado en Perú ensayos clínicos de sus respectivas vacunas con una gran acogida por parte de los peruanos, que en pocas horas agotaron los miles de cupos para ser voluntarios.

El Ejecutivo espera recibir este mismo mes de enero el primero de los 38 millones de dosis que se comprometió a adquirir a Sinopharm, mientras que para la segunda mitad del año espera recibir 14 millones de dosis de AstraZeneca y otras 13,3 millones de dosis a través de la iniciativa multilateral Covax.

Solo el primer millón de vacunas procedentes de China tuvo un coste para el Estado peruano de 94 millones de soles (unos 26 millones de dólares).

La ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, aseguró el viernes en una comparecencia en el Congreso que el Gobierno todavía están tratando de ratificar un preacuerdo con la empresa estadounidense Pfizer que tenía la administración del expresidente Martín Vizcarra para comprar 9,9 millones de dosis.

RÉCORD DE OCUPACIÓN EN LAS UCI

Esta semana el Ejecutivo peruano decretó el confinamiento solo los domingos en siete regiones y la ampliación del toque de queda nocturno en la mayor parte del territorio del país ante el inicio de la segunda ola de la pandemia.

Los primeros efectos graves de esta segunda se han sentido en las unidades de cuidados intensivos (UCI), donde el sábado se superó el récord de ocupación por casos de covid-19, incluso superior al pico más alto de la primera ola de contagios.

La capacidad de las UCI a nivel nacional está al 90 % pero en varias regiones como la capital Lima, que concentra el 30 % de la población del país, están prácticamente al 100 %.

En total Perú registra más de un millón de casos sintomáticos confirmados, de los que más de 38.500 han fallecido, pero las regiones, que además cuentan los casos asintomáticos y los sospechosos, suman en sus registros más de dos millones de infectados por el coronavirus.