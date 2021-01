Anabel Alonso muestra su más sincera opinión sobre la monarquía

03/06/2020 Anabel Alonso, primeras palabras tras ser madre SOCIEDAD JAVIER RAMÍREZ



MADRID, 17 (CHANCE)



Anabel Alonso se ha sentado esta noche en el `Sábado Deluxe* y lo cierto es que nos ha encantado la entrevista que ha dado en el programa. Entre muchos temas que ha tratado la actriz en plató, hay uno que nos ha fascinado, su opinión acerca de la Monarquía española.



En cuanto al retrato que hizo Pilar Eyre hace unas semanas a la Reina Sofía, Anabel Alonso no se ha quedado muy sorprendida sobre la personalidad de la emérita ya que: "Tampoco es muy sorprendente, una mujer de su edad que está en esa institución arcaica, pues tiene que ser arcaica y aguantar carros y carretas".



En cuanto a la vida que ha tenido la Reina Sofía junto con el Rey Juan Carlos I, la actriz confiesa que le ha valido la pena: "A mí me parece que le compensaba, no es que estuviera enamorada porque ha estado y está con todas las amantes y demás, en un lugar bastante complicado".



Sobre las polémicas que ha habido acerca del Rey emérito y sobre las amantes que ha tenido a lo largo de su vida, Anabel tiene una idea muy concisa: "Ella lo acepta, no sé si encantada, pero está ahí".



La protagonista de la noche ha dejado claro que no se considera monárquica ya que le parece una institución pasada de moda: "Las relaciones no son de tú a tú, en la propia familia hay un protocolo. Es una institución demasiado arcaica y que en el siglo XXI siga existiendo esto...". En cuanto a sí los tejemanejes que ha tenido el Rey Juan Carlos I le han afectado al hijo, está completamente segura de que sí: "Yo creo que no le beneficia nada".