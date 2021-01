AMP5.- Indonesia.- Ascienden a 45 los muertos por un terremoto en la isla indonesia de Célebes

Más de 15.000 personas son evacuadas tras el seísmo ante el temor a un tsunami



Una réplica de 5 grados en la escala de Richter sacudió la zona este sábado



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Al menos 45 personas han perdido la vida y alrededor de 500 han resultado heridas después de que un terremoto de magnitud 6,2 en la escala Richter sacudiera la isla indonesia de Célebes este viernes de madrugada.



Las autoridades de Indonesia han informado, además, de que 15.000 personas han tenido que ser evacuadas ante el temor a un posible tsunami, ya que más de 300 casas han sido destruidas o dañadas, según informaciones de la cadena CAN.



Por el momento, los equipos de rescate han recuperado los cuerpos de 36 personas en Mamuju, una ciudad de la provincia Célebes Occidental. Los restos de otras ocho personas han sido recuperados en el sur de la isla.



"No sabemos cuantos han desaparecido", ha lamentado un portavoz de la Agencia de Mitigación de Desastres de Mamuju. "Aún hay mucha gente bajo los escombros", ha alertado.



Una nueva réplica de 5 grados en la escala de Ritcher ha sacudido la zona este sábado, pero no se han notificado nuevos daños y las autoridades esperan que haya más, por lo que han instado a "permanecer tranquilos" a los residentes.



El presidente del país, Joko Widodo, ha expresado sus condolencias por la "pérdida de vidas". "De parte del Gobierno y del pueblo indonesio, expreso mis más profundas condolencias", ha dicho, según informaciones de la agencia Antara.



El mandatario se ha puesto en contacto con las autoridades locales y ha instado a las diferentes agencias del Gobierno que "respondan inmediatamente a la emergencia", si bien ha pedido a la población "calma". "Seguid las instrucciones de las autoridades", ha subrayado.



El terremoto, cuyo epicentro se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad de Majene, tiene su hipocentro a unos 10 kilómetros de la superficie y ha hecho saltar todas las alarmas en la isla, donde cientos de residentes han huido en motocicletas a zonas de mayor altitud.



Las autoridades han indicado que un hospital de Mamuju ha sufrido graves daños. "Hay pacientes y médicos sepultados por los escombros en su interior y estamos tratando de llegar a ellos", ha aseverado la agencia.



El temblor también ha provocado deslizamientos de tierra en al menos tres lugares entre Majene y Mamuju que han bloqueado carreteras, según datos del Gobierno, que ha aconsejado a los residentes mantenerse alejados de los edificios y las playas.



Ante esta situación, Naciones Unidas, que ha detallado que se encuentra en "estrecho contacto" con el Gobierno indonesio, ha expresado su disposición para "apoyar" las tareas de respuesta a la emergencia. La Cruz Roja Indonesia y las ONG también están activando diversos planes de acción.