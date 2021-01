AMP.- Fútbol/Copa.- (Crónica) Cádiz, Elche y Alavés se suman a la lista de 'Primeras' eliminados

El Sevilla necesita la prórroga para tumbar al Lega en el Metropolitano



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Deportivo Alavés, el Elche y el Cádiz han caído eliminados este sábado en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a manos de tres equipos de inferior categoría, Almería, Rayo y Girona, que no tuvieron problemas en quedarse con el pase jugando como locales, mientras que el Sevilla no estuvo fino aunque logró el billete en la prórroga ante un ordenado Leganés (0-1).



El primero en conseguirlo fue el Almería con un contundente 5-0 en el debut de Abelardo en el banquillo de los babazorros. Un severo correctivo que hizo mucho daño a los vascos y que no supieron reponerse tras el tempranero gol de Umar Sadiq. Para colmo del Alavés, la expulsión de Tomás Pina pasada la media hora fue la puntilla en la eliminatoria.



Ager Agetxe puso el 2-0 antes del descanso y Sadiq repitió fortuna también en el 45'. Ya en la segunda mitad llegó la confirmación de los andaluces, que son claros candidatos al ascenso a la Liga Santander, con tantos de Battaglia, en propia meta, y Juan Villar desde el punto de penalti a pocos minutos para el final.



Por su parte, el Cádiz, que ya necesitó los penaltis para superar la anterior eliminatoria, se despidió definitivamente del torneo del 'KO' tras caer ante el Girona (2-0) merced al doblete que logró Valery Fernández en tan solo diez minutos. Los de Álvaro Cervera, que perdieron a Akapo por lesión, no lanzaron ni una sola vez a la meta de los catalanes.



Además, el Elche completó la tercera eliminación de un 'Primera' este sábado después de ceder ante el Rayo (2-0) en un partido cuyo horario y escenario fueron modificados hasta en tres ocasiones. Finalmente se disputó pasadas las 22 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.



Los de Andoni Iraola, que emitieron un comunicado horas antes del partido criticando al club y asegurando que están "desamparados" por su entidad, demostraron su profesionalidad y ganaron con goles de Bebe y Catena. Los de Almirón mejoraron su juego en el segundo acto pero no pudieron dar con la tecla e hincaron la rodilla.



De esta forma, con las eliminaciones de Alavés, Elche y Cádiz ya son siete los equipos de LaLiga Santander que han dicho adiós a la Copa del Rey tras el Celta de Vigo, Getafe, Atlético de Madrid y Huesca, que cayeron en la ronda anterior.



EL SEVILLA SIGUE ADELANTE



En el Wanda Metropolitano, el escenario que sustituyó a un nevado Butarque, el Sevilla necesitó la prórroga para tumbar a los pepineros, que dieron la talla con un sobresaliente ejercicio defensivo. Incluso merecieron mejor suerte después de que el árbitro no pitase penalti en una clara mano de Diego Carlos a dos minutos para el final.



Los de Julen Lopetegui, dominadores de la contienda, rondaron el gol en varias ocasiones pero Asier Riesgo estuvo soberbio. Arnaiz y Rubén Pardo replicaron en el Lega, pero los de José Luis Martí -cuando mejor estaban- recibieron el 0-1 en una galopada de Ocampos que culminó con mucho criterio al palo largo a los 96 minutos de partido.



Por otro lado, el Real Valladolid también estará en los octavos de final tras derrotar al Peña Deportiva Santa Eulalia, un equipo de la isla de Ibiza que milita en Segunda B. Los pucelanos lo hicieron en la prórroga después de empezar perdiendo por un tanto de Fernando Andrada. Míchel Herrero empató de penalti a la hora de partido y Roque Mesa, con dos goles, firmó su mejor actuación como blanquivioleta en el tiempo extra.



Para colmo de los isleños, cuyo premio había sido llevar a la prórroga a un equipo de Primera, los pupilos de Sergio González certificaron la clasificación con el 1-4 definitivo, obra de Óscar Plano.



En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el Fuenlabrada, que pidió cambiar de estadio por el temporal, no estuvo lejos de eliminar al Levante (1-1 y 2-4, en penaltis) pero la tanda dio la espalda al equipo de José Ramón Sandoval. Los fallos de Garcés y Cristóbal sentenciaron a los madrileños después de haber hecho una gran segunda mitad para conseguir el empate.



Los granotas se adelantaron con un autogol de Antonio Cristian y el 'Fuenla' igualó a 20 minutos del final con una jugada sensacional de Óscar Pinchi, que asistió de tacón a Borja Garcés. El jugador cedido por el Atlético marcó en su primer balón que tocó como fuenlabreño. Sin embargo, los penaltis dejaron en nada el esfuerzo de los locales.



--RESULTADOS Y PROGRAMA.



-Dieciseisavos de final.



- Sábado 16.



UD ALMERÍA-DEPORTIVO ALAVÉS 5-0.



SCR PEÑA DEPORTIVA-REAL VALLADOLID 1-4.



GIRONA-CÁDIZ 2-0.



FUENLABRADA-LEVANTE 1-1 (2-4, en penaltis).



LEGANÉS-SEVILLA 0-1.



RAYO VALLECANO-ELCHE 2-0.



- Domingo 17.



ESPANYOL-OSASUNA 12:00.



MÁLAGA-GRANADA 12:00.



CDA NAVALCARNERO-EIBAR 16:00.



SPORTING-BETIS 16:00.



ALCORCÓN-VALENCIA 18:00.



TENERIFE-VILLARREAL 18:00.



- Miércoles 20.



CÓRDOBA-REAL SOCIEDAD 19:00.



ALCOYANO-REAL MADRID 21:00.



- Jueves 21.



UD IBIZA EIVISSA-ATHLETIC CLUB 19:00.



CORNELLÁ-FC BARCELONA 21:00.