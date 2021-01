Venezuela dice que ayudará a la Amazonía brasileña ante el colapso hospitalario

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 14 ene (EFE).- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este jueves que el presidente Nicolás Maduro le ordenó comunicarse con las autoridades de Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía brasileña, para poner a su disposición el oxígeno necesario ante el colapso hospitalario por la covid-19, mientras los enfermos venezolanos claman recibir atención médica.

"Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro conversamos con el gobernador del Estado Amazonas, Brasil, Wilson Lima, para poner inmediatamente a su disposición el oxígeno necesario para atender la contingencia sanitaria en Manaus. ¡Solidaridad latinoamericana ante todo!", dijo el canciller venezolano en su cuenta en Twitter.

El mensaje llega en medio de denuncias de ONG y de la oposición venezolana sobre la escasez de material médico y medicinas en los hospitales públicos de Venezuela, que atraviesan una grave crisis desde hace más de un lustro.

Este mismo jueves, un grupo de paramédicos motoristas, que trabajan de forma independiente y conocidos como "Ángeles de las Vías", denunció, a través de su cuenta en Instagram, que llevaba 14 horas buscando un hospital para ingresar a un paciente contagiado con covid-19, sin lograr que lo recibieran por no contar con "cupos".

Tras más de medio día, fue internado en el Hospital José María Vargas, uno de los principales de Caracas, pero posteriormente los médicos del centro recomendaron su traslado a otro nosocomio por no contar con oxígeno, mientras el insumo es ofrecido al país vecino.

El paciente, finalmente, fue ingresado en el hospital de campaña que habilitó el Gobierno en el Poliedro de Caracas, un recinto diseñado para grandes eventos y transformado en centro receptor de pacientes con covid-19.

SITUACIÓN EN MANAOS

Manaos enfrenta a partir de este jueves un toque de queda de once horas diarias, entre las 19.00 y las 6.00 del día siguiente, ante el colapso sanitario causado por la covid-19 y que obligó a las autoridades a enviar sus enfermos a otras ciudades.

La nueva medida restrictiva fue anunciada hoy por el gobernador del estado de Amazonas, quien admitió que, además de hospitales ya sin capacidad y cementerios desbordados, Manaos, la capital regional, enfrenta una grave falta de cilindros de oxígeno para los enfermos hospitalizados por covid y que están conectados a respiradores mecánicos.

Además de enfrentar una segunda ola de la pandemia más letal que la primera que sobrecargó el sistema sanitario, ya sin cupo en unidades de cuidados intensivos, Manaos es el lugar de origen de una nueva variante del coronavirus, la brasileña, que genera preocupación mundial y ya llevó a Reino Unido a vetar los vuelos procedentes de Brasil y de países vecinos.

Brasil, con sus 210 millones de habitantes, es uno de los epicentros de la pandemia y el segundo país con más muertes en el mundo por covid-19 después de Estados Unidos, con casi 206.000 fallecidos, y el tercero con más contagios tras la nación norteamericana e India, con unos 8,26 millones de casos.