Perú.- Perú inicia un proceso sancionador contra diez oficiales de la Policía por las protestas contra Merino

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Interior de Perú ha iniciado un proceso de sanción contra diez oficiales de la Policía Nacional por faltas graves y muy graves durante las manifestaciones contra la investidura de Manuel Merino como nuevo presidente del país, en las que se registraron dos fallecidos y un centenar de heridos.



El responsable de Asuntos Internos del Ministerio de Interior, Luis Naldos Blanco, ha confirmado que los implicados recibieron la notificación el pasado día 11, cinco días después de que se prolongase la primera parte de la investigación que ha durado al menos un mes.



Blanco, quien ha mantenido la identidad de los oficiales bajo secreto --tal y como establece la legislación--, ha explicado que una vez terminada la investigación de Asuntos Internos, que se podría prolongar durante otros 50 días, los informes serán enviados a la Jefatura de Policía, quienes finalmente tomarán una decisión.



"Esto hay que precisarlo porque nosotros no podemos asumir competencia sobre la autoría de las muertes, de las lesiones grave sufridas por decenas de personas", ha señalado Blanco para la televisión peruana.



Una vez las protestas hubieron concluido, el jefe del Escuadrón Verde de la Policía de Perú, Freddy Velásquez, admitió la presencia de agentes infiltrados durante las protestas, confirmando así las denuncias de los manifestantes y organizadores de las marchas.



No obstante, Velásquez aseguró que esta participación se produjo tan solo en las manifestaciones del 11 de noviembre y no las que tuvieron lugar tres días después, en las que fallecieron los jovenes Inti Sotelo y Jack Pintado.



El 9 de noviembre de 2020 el Congreso de Perú aprobó una moción de censura contra el presidente Martín Vizcarra, por delitos de corrupción que todavía no han sido probados, forzando así el ascenso del hasta entonces presidente de la cámara, Manuel Merino, quien dos días después se vio empujado a dimitir debido a las muertes de Sotelo y Pintado.



El nombramiento posterior de Francisco Sagasti como nuevo presidente interino de Perú le convierte en el cuarto inquilino de la Casa de Pizarro en tan solo cuatro años, confirmando así una de las historias recientes de mayor inestabilidad política de la región.