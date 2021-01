Paraguay rechaza intermediación de la Cruz Roja en un secuestro

Paraguay rechazó la intermediación del Comité Internacional de la Cruz Roja en el secuestro del ex vicepresidente Oscar Denis, en poder del grupo marxista leninista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

"Paraguay no está pasando por conflictos armados. La Cruz Roja no podrá intervenir. Las condiciones jurídicas no están dadas para su participación", expresó este viernes el ministro de Relaciones Exteriores Federico González.

"La solicitud hecha por las familias de los secuestrados no reúne los presupuestos jurídicos, tanto del orden jurídico nacional como del Derecho Internacional Humanitario", precisó el canciller paraguayo en conferencia de prensa.

Denis, de 74 años, un empresario ganadero que fuera vice presidente de Paraguay (2012-2013) fue raptado por el 9 de setiembre cuando se desplazaba por su hacienda en el departamento de Concepción, distante a unos 500 km al norte de la capital.

Octavillas lanzadas en el lugar atribuyeron el rapto a la organización EPP, que opera desde 2008 en el departamento de Concepción, cerca de la frontera con Brasil.

Los familiares de Denis criticaron al Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez de no prestar atención al caso.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, agregó que "el Estado paraguayo no negocia con grupos criminales", al tiempo que desvirtuó que las fuerzas públicas hayan descuidado el secuestro del ex Vicepresidente. Dijo que los irregulares se encuentran muy debilitados debido a las bajas infligidas en los últimos meses, cinco en total y una militante presa.

De apariciones furtivas en el norte, de 2008 a la fecha se atribuyen al EPP 67 muertos: 38 civiles, 18 policías y 11 militares, así como unos 15 secuestros.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada para combatirlo, acusa al EPP de forzar el reclutamiento de niños e indígenas.

La muerte a manos de militares de dos niñas de 11 años el 2 de setiembre de 2020 durante el ataque a un campamento del EPP, cobró notoriedad internacional y organismos de derechos humanos pidieron explicaciones al Gobierno de Abdo Benítez.

Ambas, identificadas como hijas de cabecillas de la agrupación, contaban con nacionalidad argentina.

