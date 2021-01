Exoneración de Cienfuegos “podría ser la gota que derramó el vaso entre EEUU y México”: ex agente de la DEA

El ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional fue extraditado de EEUU a finales de 2020 (Foto: Cuartoscuro)

La decisión que tomó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de 2012 a 2018, por supuesto vínculo con el narcotráfico, detonó fuertes críticas por parte de periodistas, académicos y opositores hacia el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, para varios especialistas lo anterior no fue una sorpresa, pues desde que López Obrador llegó al poder le ha confiado más a las fuerzas armadas que ningún otro mandatario reciente; y no sólo asuntos de seguridad, sino también proyectos de infraestructura y hasta la operación de aeropuertos y trenes.

Uno de los que alzó la voz al respecto fue Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés). En entrevista con The Associated Press, señaló que la exoneración al exjefe del Ejército Mexicano es una prueba de que en el gobierno de AMLO no se combate la impunidad ni la corrupción.

Estaba predeterminado que la justicia mexicana no avanzaría con el procesamiento del general Cienfuegos [...] Manchará enormemente la integridad de su sistema judicial y, a pesar de la retórica política de querer eliminar la corrupción, evidentemente no es el caso. El estado de derecho ha sido violado de manera importante

El exagente con trayectoria de 31 años y 12 de ellos en México, agregó que después de esto, tanto la DEA como otras agencias de seguridad estadounidenses dudarán en trabajar en coordinación con autoridades mexicanas.

Podría ser la gota que derramó el vaso en cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y México en actividades antidrogas

En otra entrevista para Aristegui Noticias, Virgil se refirió a las declaraciones del mandatario durante su conferencia matutina de este viernes, quien calificó las investigaciones de la DEA contra Cienfuegos como “poco profesionales”, e incluso afirmó que las pruebas presentadas por la agencia “fueron fabricadas”.

Se me hace muy curioso: ¿Qué tipo de investigación hizo la FGR en unas cuantas semanas para concluir que no hay pruebas contra el general Cienfuegos? Garantizo que si hubiera sido procesado aquí en Estados Unidos, hubiera quedado convicto

El caso de “El Padrino”

Salvador Cienfuegos fue detenido en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo acusaciones de participar en una red internacional de tráfico de drogas. Tras la detención del general, los fiscales estadounidenses indicaron que tenían mensajes interceptados de Blackberry Messenger que incriminan a Cienfuegos, también conocido como “El Padrino”.

Según la investigación, Cienfuegos ayudó al cártel del H-2 (un hombre identificado como Juan Francisco Patrón Sánchez, quien fungía como lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva) a traficar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana mientras se desempeñaba como secretario de Defensa.

Los mensajes interceptados demostraban que realizó gestiones para garantizar que el Ejército no emprendiera acciones contra ese cártel y que se lanzaran operativos contra grupos rivales a cambio de sobornos.

Sin embargo, una jueza estadounidense accedió en noviembre a retirar los cargos, en una decisión inusual, pero tomada luego de supuestas amenazas de las autoridades mexicanas de que podrían expulsar a agentes antidrogas del país.

El general fue devuelto a México, donde las autoridades dijeron que sería investigado y en su caso procesado, lo cual ahora la FGR descartó.

Salvador Cienfuegos fue responsable del Ejercito durante el sexenio expresidente priista Enrique Peña Nieto. Bajo su mando, las fuerzas armadas fueron acusadas de violaciones a los derechos humanos, y el peor escándalo fue una masacre de presuntos criminales en una bodega en 2014, conocido como el caso Tlatlaya.

Cienfuegos fue el exfuncionario mexicano de mayor rango en ser arrestado desde la captura en 2019 en Texas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el mandato del presidente Felipe Calderón (2006 a 2012), y quien se ha declarado inocente de cargos de narcotráfico.

