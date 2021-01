Bolivia recordará sin desfiles el Día del Estado Plurinacional por la covid

En la imagen, el presidente de Bolivia, Luis Arce (d), y el vicepresidente David Choquehuanca (i). EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 15 ene (EFE).- Bolivia recordará el llamado Día del Estado Plurinacional el próximo 22 de enero sin los desfiles ni concentraciones masivas que habitualmente se realizan en esa fecha debido a la segunda ola de la pandemia de la covid-19.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó este viernes a los medios que este año la celebración "no se va a hacer con grandes concentraciones"

"Este acto tan importante lo vamos a reducir" y se hará "con la participación solamente de autoridades importantes" como el presidente boliviano, Luis Arce; el vicepresidente, David Choquehuanca, y los ministros, explicó Mamani, que pertenece al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Según Mamani, se está elaborando un protocolo para este acto y recalcó que no tendrán "concentraciones masivas" porque se debe "cuidar la salud de nuestro pueblo boliviano".

El parlamentario agregó que se verá la forma de que las organizaciones sociales, que solían participar masivamente en el desfile, tengan algún representante en el evento.

El Gobierno del expresidente Evo Morales declaró en 2010 festivo el 22 de enero y lo llamó "Día del Estado Plurinacional", para recordar que Morales asumió la Presidencia del país por primera vez en esa fecha de 2006.

Durante el Gobierno de Morales fue habitual que el entonces gobernante presentara cada 22 de enero ante el Parlamento un informe de gestión detallado y más profundo incluso que el mensaje que se brinda el 6 de agosto, en el aniversario de la independencia del país.

En 2020, el festivo estuvo marcado por la pugna entre el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez y el Legislativo, controlado por el MAS, además de la ausencia de Morales, quien se encontraba en Argentina.

Evo Morales fue declarado vencedor de las fallidas elecciones generales de octubre de 2019 en Bolivia para un cuarto mandato consecutivo, que luego fueron anuladas entre denuncias de fraude a su favor que él ha negado.

El entonces presidente anunció su renuncia en noviembre de 2019 denunciando un supuesto golpe de Estado en su contra, una versión que ha sido reiterada varias veces por las actuales autoridades nacionales, mientras que la oposición insiste en que hubo un fraude electoral.

El exmandatario retornó a Bolivia en noviembre pasado, tras la investidura de su exministro Luis Arce como nuevo presidente del país.

A más de dos meses de la nueva gestión, Bolivia se encuentra en una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus con reportes de poco más de 2.000 casos por día, algo que no ocurría desde julio y agosto del año pasado.

El Gobierno de Arce ha descartado volver a la cuarentena rígida, aunque en esta jornada aprobó nuevas disposiciones que incluyen la aplicación del horario continuo laboral, que puede ser "escalonado", además del teletrabajo "como opción preferente".