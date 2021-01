Biden desvela su paquete de estímulo de USD 1,9 billones

SHOTLIST WILMINGTON, DELAWARE, ESTADOS UNIDOS14 DE ENERO DE 2021FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Zoom in El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, llega antes de los comentarios sobre su paquete de estímulo planeado y la crisis de Covid.2. Plano medio El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dice UPSOT: "Una crisis de profundo sufrimiento humano está a la vista y no hay tiempo que perder. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora". 3. SOUNDBITE 1 - Joe Biden, presidente electo de EEUU (hombre, inglés, 13 seg.): "A growing chorus of top economists agree that the moment of crisis - in this moment of crisis with interest rates at historic lows, we cannot afford inaction." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS30 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 4. Plano general Empleado de un restaurante de comida para inmigrantes empacando alimentos para distribuirlos en un colegio electoral5. Plano general Empleados de restaurantes de comida para inmigrantes empacando alimentos para distribuirlos en un colegio electoral6. Plano general conductor poniendo bolsas de comida en su coche7. Plano general conductor y Tea Ivanovic, Director de Comunicaciones en el restaurante Immigrant Food, hablando fuera del restaurante WILMINGTON, DELAWARE, ESTADOS UNIDOS14 DE ENERO DE 2021FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 8. SOUNDBITE 2 - Joe Biden, presidente electo de EEUU (hombre, inglés, 14 seg.): "Usaremos los impuestos para reconstruir Estados Unidos. Compraremos productos estadounidenses, sotendremos a millones de estadounidenses en trabajos industriales, potenciar nuestra fuerza competitiva en un mundo cada vez más competitivo" "We'll use taxpayers' dollars to rebuild America. We'll buy American products, supporting millions of American manufacturing jobs, enhancing our competitive strength in an increasingly competitive world." 9. Plano medio El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dice: UPSOT: "La unidad no es un pastel en el cielo. Es un paso práctico para lograr que las cosas que tenemos que hacer como un país se hagan juntos". 10. SOUNDBITE 3 - Joe Biden, presidente electo de EEUU (hombre, inglés, 21 seg.): "No es solo una inversión fiscal inteligente, incluido el gasto deficitario, son más urgentes que nunca, es que el retorno de estas inversiones en puestos de trabajo, la equidad racial, evitará daños económicos a largo plazo y los beneficios superarán con creces - superan ampliamente el costo" "It's not just a smart fiscal investment, including deficit spending, are more urgent than ever, it's that the return on these investments in jobs, racial equity, will prevent long-term economic damage and the benefits will far out surpass - far surpass the cost." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS30 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano general Los votantes llevan una bolsa de comida fuera de la mesa electoral del Centro de Oportunidades Malcolm X ANAHEIM, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS13 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 12. Plano general personas esperan vacuna de covid13. Paneo de derecha a izquierda El estacionamiento de Disneyland se convirtió en un centro de vacunación14. Paneo de derecha a izquierda personas que abandonan el centro de vacunación después de recibir la vacuna WILMINGTON, DELAWARE, ESTADOS UNIDOS14 DE ENERO DE 2021FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 15. Travelling El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, finaliza sus comentarios antes de alejarse del atril