Baca cree que si Cruz Azul no es campeón, varios deben abandonar el equipo

México, 15 ene (EFE).- El centrocampista del Cruz Azul mexicano Rafael Baca aseguró este viernes que en caso de que su equipo no salga campeón en este Clausura 2021 varios elementos de la plantilla, entre ellos él, deberían abandonar la institución.

"Las críticas siempre son para los que llevamos más años en el club y cuando hemos estado cerca de salir campeones; estaría dispuesto a hacerme a un lado si no se logra el objetivo. Hay que aceptar la realidad, puede ser la última oportunidad para todos", explicó en rueda de prensa.

El Cruz Azul, entrenado por el peruano Juan Reynoso, no ha sido campeón de Liga desde hace 23 años y en ese tiempo la institución capitalina sumó seis subcampeonatos, algunos de ellos sufridos por remontadas en los últimos minutos.

"La exigencia aquí es alta: o eres campeón o eres un fracaso. Hay que aceptar la realidad, es bueno verlo de esa forma, hay que salir a jugar a darlo todo porque no sabes lo que puede pasar", añadió Baca, quien está en los celestes desde 2014.

El oriundo de Michoacán reconoció que después de caer de forma humillante en la semifinales del Apertura 2020, la afición de 'La Máquina' perdió la confianza en la plantilla actual, entre la que se cuenta al delantero uruguayo Jonathan Rodríguez.

"Las palabras para la afición quedan de más, lo primordial es retomar su confianza y la única forma es en la cancha, pero tomará tiempo, requerirá de buenos resultados porque les fallamos", expresó.

El centrocampista de 31 años reveló que desde hace unos años recurrió a trabajar con coaching para mejorar su mentalidad y liberar la tensión que le representa estar en el Cruz Azul.

"En el fútbol es importante la parte mental y más estando en Cruz Azul, hay mucha presión aquí y hay que aceptarlo, si no sabes manejarla se vienen malas actuaciones", comentó.

El Cruz Azul de Reynoso inició el Clausura 2021 con un derrota como visitante por 1-0 ante el Santos Laguna. En la segunda jornada del torneo, los celestes recibirán este sábado al Puebla.

"Ante el Puebla será un partido aguerrido. Es un equipo con un claro estilo de juego y cuando lo despliega en la cancha, tiene jugadores que desequilibran bien. Trataremos de hacer nuestro mejor trabajo para sacar nuestro resultado", concluyó Baca.