Aguirre espera que el Monterrey muestre jerarquía ante el América de Solari

Javier Aguirre entrenador de Monterrey observa a sus jugadores en el estadio Jalisco, en Guadalajara, Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

Monterrey (México), 15 ene (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Monterrey mexicano, dijo este viernes que espera que su equipo muestre jerarquía para enfrentar al América, dirigido por el argentino Santiago Solari, en la segunda jornada del Clausura 2021.

"Será nuestra presentación en casa, queremos dejar una buena imagen a pesar de no contar con aficionados, el rival obliga a estar a la altura de las circunstancias por la magnitud de la institución y los tamaños de sus jugadores y cuerpo técnico", dijo en rueda de prensa.

El Monterrey recibirá este sábado al América en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Clausura 2021.

Aguirre, quien vive su primer torneo al frente de los Rayados, descartó sentir algo especial por enfrentar en los banquillos a Solari, quien como él proviene del balompié español.

"Cada partido tiene su particularidad y cada uno entraña sus propias historias que los medios se encargan de aderezar, pero lo que busco ante el América es ver mejor funcionamiento colectivo con o sin pelota, una mejor actitud en el aspecto futbolístico que lo demostrado en la primera jornada en el triunfo ante el Atlas", añadió.

Aguirre expresó que quienes pueden incidir en la cancha son los jugadores y no el pasado de Solari como técnico del Real Madrid o el suyo como entrenador de cinco equipos españoles.

"El rol de los técnicos en el funcionamiento del los equipos termina cuando el árbitro silba, luego tenemos 15 minutos en el medio tiempo para intentar mejorar algo que no esté saliendo bien y cinco cambios para intentar refrescar al equipo, pero nosotros tenemos un límite en el partido", comentó.

Aguirre no descartó la baja del defensa colombiano Stefan Medina para el duelo ante el América ya que a pesar de ser sospechoso de tener covid-19, una prueba deberá confirmar el positivo.

El antiguo estratega del Leganés español solamente confirmó la baja del holandés Vincent Janssen, quien sufrió el miércoles una fractura de tercer y cuarto metacarpianos en la mano derecha.

"En este poco tiempo que he pasado como entrenador del Monterrey he intimado más con mis jugadores como profesionales y personas. Estoy contento con la evolución que hemos tenido en la dinámica grupal, me he integrado a ellos y no al revés, mi labor es adaptarme", finalizó.