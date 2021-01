Reino Unido limitará viajes desde Brasil por nueva cepa de covid

(Bloomberg) -- El Reino Unido está preparando restricciones de viaje para detener la propagación de una nueva variante de coronavirus detectada en Brasil.

El miércoles por la tarde, durante una reunión en el Parlamento, los legisladores pidieron al primer ministro Boris Johnson tomar medidas en torno a la nueva cepa sudamericana y, el jueves, una ministra dijo que se están preparando medidas de protección.

El equipo de Johnson fue criticado por su lenta reacción para implementar restricciones en la frontera británica durante la primera ola de la pandemia la primavera pasada. En tanto, el viernes debía entrar en vigor un nuevo plan para exigir que todos los pasajeros que lleguen al país presenten una prueba negativa de covid, sin embargo, el plazo se postergó hasta el 18 de enero.

“Demora un poco”, dijo a Sky News la ministra Victoria Atkins cuando se le preguntó sobre las restricciones a los vuelos sudamericanos. “Se están alistando medidas prácticas en este momento”.

El Reino Unido está luchando contra un aumento en los casos del virus, que hasta ahora ha cobrado la vida de 84.767 personas. El Gobierno revisa constantemente sus medidas de confinamiento, pero Johnson y su asesor científico sugirieron el miércoles que las actuales normativas están comenzando a dar resultado.

El viernes era el plazo para que el Gobierno comenzara a exigir que las personas que ingresen al país provenientes desde cualquier parte del mundo demuestren que dieron negativo por la enfermedad en las 72 horas antes de comenzar su viaje. Pero el secretario de Transporte, Grant Shapps, dijo el miércoles por la noche que la normativa no entrará en vigor hasta la próxima semana.

